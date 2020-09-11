Ирина Роднина предложила исключить фигуристку Алину Загитову из сборной России

Вадим Карасев

В спортивном мире назревает очередной скандал, в центре которого оказалась 18-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, в декабре прошлого года объявившая о перерыве в карьере. За три дня до начала контрольных прокатов сборной России спортсменка объявила, что снимается с них, а в качестве уважительной причины привела свое желание поработать на шоу "Ледниковый период" на Первом канале.

Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12—13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей "Ледникового периода". Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение,

— объяснила Загитова.





Алина Загитова

Решение фигуристки сразу же вызвало возмущение поклонников и всех тех, кто уже успел купить билеты на предстоящие выступления. Многие спортивные фанаты, к слову, приобретали билеты на контрольные прокаты именно ради того, чтобы увидеть на льду Загитову, лицо которой до самого последнего момента украшало плакаты предстоящего шоу.

Прокомментировала снятие Загитовой с прокатов в пользу шоу "Ледниковый период" и депутат Госдумы, а также трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" она предложила вывести Загитову из состава национальной сборной из-за сложившейся ситуации:

Загитова — совершеннолетний взрослый человек. Ее полное право, как любого гражданина, сниматься в любых передачах. Она спортсмен-профессионал, и этим зарабатывает. Да, девушка сделала свой выбор в пользу шоу. Это такой коммерческий подход — ведь на прокаты придут несколько сот человек, и начнутся пересуды о ее форме, а на Первом канале она будет каждую неделю светиться и при этом получать гонорар. Но, сказать честно, была бы она поумнее, сказала бы, что снимается в связи с учебой. Но раз так обстоит ситуация, стоит подумать о выводе Загитовой из сборной России. Пусть берет академический отпуск, например. Но здесь вопрос не к Алине, у нее свой понятный интерес. Вопрос к работодателю, федерации и в какой-то мере — к тренерскому штабу. Если была сделана ошибка по включению Загитовой в сборную, наверное, приходит время ее исправлять.





Ирина Роднина

При этом Роднина уточнила, что снятие с прокатов вовсе не означает завершение карьеры для спортсменов. Она вспомнила, что ранее многие прославленные фигуристы, в том числе Евгений Плющенко, Аделина Сотникова и Юлия Липницкая, уже отсутствовали, причем некоторые даже по несколько сезонов.





К слову, многие интернет-пользователи уже накинулись на Алину Загитову за принятое ей решение. В своих комментариях они признаются, что чувствуют себя обманутыми, и обвиняют фигуристку в неуважении к своим преданным фанатам.

Напомним, в конце прошлого года Алина Загитова решила временно отказаться от участия в спортивных состязаниях, чтобы сосредоточиться на других делах и проектах. При этом звезда российского фигурного катания уверила, что речь не идет о ее полном уходе из спорта.





Алина ЗагитоваЯ ухожу, потому что у меня сейчас в жизни все есть. Всегда должно чего-то не хватать. Хочу, чтобы у меня вернулось состояние желания выйти на старт. Спортсмен, который уже прошел этот путь, меня поймет. Когда нужно вкатывать новые программы, это всегда очень сложно,

— заявила Алина.

Тогда перерыв Алины Загитовой в спортивной карьере обернулся большим скандалом с участием Татьяны Тарасовой, бывшего тренера Загитовой Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко — в его хронологии мы подробно разбирались в этом материале.



