Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ирина Роднина предложила исключить фигуристку Алину Загитову из сборной России

Ирина Роднина предложила исключить фигуристку Алину Загитову из сборной России

В спортивном мире назревает очередной скандал, в центре которого оказалась 18-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, в декабре прошлого года объявившая о перерыве в карьере. За три дня до начала контрольных прокатов сборной России спортсменка объявила, что снимается с них, а в качестве уважительной причины привела свое желание поработать на шоу "Ледниковый период" на Первом канале.

Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12—13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей "Ледникового периода". Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение,

— объяснила Загитова.


Алина Загитова

Решение фигуристки сразу же вызвало возмущение поклонников и всех тех, кто уже успел купить билеты на предстоящие выступления. Многие спортивные фанаты, к слову, приобретали билеты на контрольные прокаты именно ради того, чтобы увидеть на льду Загитову, лицо которой до самого последнего момента украшало плакаты предстоящего шоу.

Прокомментировала снятие Загитовой с прокатов в пользу шоу "Ледниковый период" и депутат Госдумы, а также трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" она предложила вывести Загитову из состава национальной сборной из-за сложившейся ситуации:

Загитова — совершеннолетний взрослый человек. Ее полное право, как любого гражданина, сниматься в любых передачах. Она спортсмен-профессионал, и этим зарабатывает. Да, девушка сделала свой выбор в пользу шоу. Это такой коммерческий подход — ведь на прокаты придут несколько сот человек, и начнутся пересуды о ее форме, а на Первом канале она будет каждую неделю светиться и при этом получать гонорар. Но, сказать честно, была бы она поумнее, сказала бы, что снимается в связи с учебой. Но раз так обстоит ситуация, стоит подумать о выводе Загитовой из сборной России. Пусть берет академический отпуск, например. Но здесь вопрос не к Алине, у нее свой понятный интерес. Вопрос к работодателю, федерации и в какой-то мере — к тренерскому штабу. Если была сделана ошибка по включению Загитовой в сборную, наверное, приходит время ее исправлять.


Ирина Роднина

При этом Роднина уточнила, что снятие с прокатов вовсе не означает завершение карьеры для спортсменов. Она вспомнила, что ранее многие прославленные фигуристы, в том числе Евгений Плющенко, Аделина Сотникова и Юлия Липницкая, уже отсутствовали, причем некоторые даже по несколько сезонов.


К слову, многие интернет-пользователи уже накинулись на Алину Загитову за принятое ей решение. В своих комментариях они признаются, что чувствуют себя обманутыми, и обвиняют фигуристку в неуважении к своим преданным фанатам.

Напомним, в конце прошлого года Алина Загитова решила временно отказаться от участия в спортивных состязаниях, чтобы сосредоточиться на других делах и проектах. При этом звезда российского фигурного катания уверила, что речь не идет о ее полном уходе из спорта.


Алина ЗагитоваЯ ухожу, потому что у меня сейчас в жизни все есть. Всегда должно чего-то не хватать. Хочу, чтобы у меня вернулось состояние желания выйти на старт. Спортсмен, который уже прошел этот путь, меня поймет. Когда нужно вкатывать новые программы, это всегда очень сложно,

— заявила Алина.

Тогда перерыв Алины Загитовой в спортивной карьере обернулся большим скандалом с участием Татьяны Тарасовой, бывшего тренера Загитовой Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко — в его хронологии мы подробно разбирались в этом материале.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение антироссийских санкций
США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение антироссийских
6 секретов богатства для тех, кто желает выбраться из финансовой ямы
6 секретов богатства для тех, кто желает выбраться из финансовой ямы
Однозначное да. Тихановская о намерениях ЕС по санкциям против Белоруссии
Однозначное да. Тихановская о намерениях ЕС по санкциям против
СМИ: возле отеля в китайском Чжухае произошел взрыв, есть пострадавшие
СМИ: возле отеля в китайском Чжухае произошел взрыв, есть пострадавшие
Характеристика Водолеев по Восточному гороскопу
Характеристика Водолеев по Восточному гороскопу
Бесплатный проезд в транспорте в России может появиться через 15 лет
Бесплатный проезд в транспорте в России может появиться через 15 лет
В Таиланде змея схватила мужчину за пенис, когда он сидел на унитазе
В Таиланде змея схватила мужчину за пенис, когда он сидел на унитазе
В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
Россия заинтересована в прояснении ситуации с Навальным — Небензя
Россия заинтересована в прояснении ситуации с Навальным — Небензя
Где последовательность? Пушков о решении сейма Литвы по Тихановской
Где последовательность? Пушков о решении сейма Литвы по Тихановской
Чонгук и Тэхён появились вместе на публике
Чонгук и Тэхён появились вместе на публике
В Сети появился новый сингл Мэрилина Мэнсона
В Сети появился новый сингл Мэрилина Мэнсона

Топ на сегодня

Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"
Сербия подчинилась требованию ЕС отказаться от учений "Славянское братство" в Белоруссии
Сербия подчинилась требованию ЕС отказаться от учений "Славянское
Согласны не все. СМИ: ЕС не удалось принять санкции против Белоруссии
Согласны не все. СМИ: ЕС не удалось принять санкции против Белоруссии

Еще по теме

Алина Загитова ревела навзрыд перед сдачей допинга
Алина Загитова: пока думаю о стабильности, а не о четверном прыжке
Фигуристка Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате России
Российская фигуристка-дебютантка Алина Загитова выиграла пекинский Гран-при