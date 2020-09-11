«Я работал бесплатно», — Михаил Ефремов «кинул» Пашаева на деньги

Анастасия Иванова

Адвокат Эльман Пашаев, сопровождающий Михаила Ефремова на протяжении всего рассмотрения дела, заявил, что работал все это время бесплатно. Актер не выплатил ни копейки своему помощнику, а теперь, когда ему объявили приговор, начал заявлять о непрофессионализме своего адвоката и обмане с его стороны.

«Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров»,

— поделился Пашаев с прессой.

Все дело в том, что Ефремов, выбравший изначально самую простую стратегию признания и повиновения, не нуждался в его услугах на постоянной основе.

«Я сказал, что не стоит мне гонорары платить. Если вину признаешь, адвокат не нужен, то есть нужен, но для процессуальной процедуры… Но потом я стал находить доказательства его невиновности»,

— пояснил адвокат.

Интересное дело… Сначала Пашаев и Ефремов объединились «против всего мира», чтобы довести свое дело до конца, а теперь, когда «лучшие друзья стали врагами» и проиграли борьбу против государства, публика вынуждена выслушивать их взаимные обвинения.

«Кончится ли когда-нибудь эта эпопея с поливанием грязи Ефремова и Пашаева? Уже тошнит, ей богу…»

— раздраженно высказываются о дебатах адвоката и обвиняемого.

Так кто же кого обманул, если Ефремов не платил Пашаеву за работу, а тот, в свою очередь, не уведомил его о невозможности подачи апелляционной жалобы в последний день?

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