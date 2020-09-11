«Я работал бесплатно», — Михаил Ефремов «кинул» Пашаева на деньги
Адвокат Эльман Пашаев, сопровождающий Михаила Ефремова на протяжении всего рассмотрения дела, заявил, что работал все это время бесплатно. Актер не выплатил ни копейки своему помощнику, а теперь, когда ему объявили приговор, начал заявлять о непрофессионализме своего адвоката и обмане с его стороны.
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Минюст предложил лишить Пашаева адвокатского статуса. Минюст планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, сообщается на сайте ведомства. Также в министерстве рекомендовали возбудить дисциплинарное производство в отношении Александра Добровинского. Пашаев защищал актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в Москве. По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд российской столицы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Добровинский является адвокатом потерпевших. Ранее вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Шаров сообщил РИА Новости, что квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла дисциплинарный проступок в действиях Пашаева. Он отметил, что эксперты оценивали не правовую позицию адвоката, а именно этичность его поведения и соблюдение правил профессии. Источник: 𝗵𝘁𝘁𝗽𝘀://𝗿𝗶𝗮.𝗿𝘂 #news_see_ #Пашаев #Ефремов
«Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров»,— поделился Пашаев с прессой.
Все дело в том, что Ефремов, выбравший изначально самую простую стратегию признания и повиновения, не нуждался в его услугах на постоянной основе.
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8 лет. За время процесса было столько попыток из ПРЕСТУПЛЕНИЯ сделать очередное шоу. Вождение в нетрезвом виде - это непозволительный поступок для любого, независимо от обстоятельств, возраста, чина и количества подписчиков в соцсетях. Нетрезвый человек за рулем - это потенциальный убийца наших с вами родных и близких, и если вы видите, что человек после употребления алкоголя делает попытку сесть за руль, ваш гражданский долг сделать все возможное, чтобы его остановить. Не стесняйтесь обращаться за помощью к сотрудникам полиции, это не предательство, это спасение человеческих жизней, а водителя от преступления. #мвд #гибдд #ефремов #стратегияноль #госавтоинспекция #суд #приговор #нетрезвыйводитель @mvd.russia @gibdd.rus
«Я сказал, что не стоит мне гонорары платить. Если вину признаешь, адвокат не нужен, то есть нужен, но для процессуальной процедуры… Но потом я стал находить доказательства его невиновности»,— пояснил адвокат.
Интересное дело… Сначала Пашаев и Ефремов объединились «против всего мира», чтобы довести свое дело до конца, а теперь, когда «лучшие друзья стали врагами» и проиграли борьбу против государства, публика вынуждена выслушивать их взаимные обвинения.
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Михаила Ефремова приговорили в 8 годам колонии. Суд не согласился с утверждениями защиты о том, что за рулем был другой водитель. Так как исследования показали, что джип Ефремова был полностью исправен, а сам актер находился в состоянии сильного опьянения. Следы наркотиков были найдены как в его организме, так и в салоне автомобиля. В результате Михаил Ефремов получил 8 лет колонии по делу об аварии, которая унесла жизнь 57-летнего мужчины.
«Кончится ли когда-нибудь эта эпопея с поливанием грязи Ефремова и Пашаева? Уже тошнит, ей богу…»— раздраженно высказываются о дебатах адвоката и обвиняемого.
Так кто же кого обманул, если Ефремов не платил Пашаеву за работу, а тот, в свою очередь, не уведомил его о невозможности подачи апелляционной жалобы в последний день?
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МОГ ЛИ ЕФРЕМОВ СМЯГЧИТЬ СЕБЕ ПРИГОВОР? ⠀ Сегодня огласили приговор Михаилу Ефремову. 8 лет тюрьмы. ⠀ Кто-то считает приговор справедливым, кто-то и вовсе уверен, что Михаилу слишком мало дали. ⠀ Лично мне Михаила по-человечески жаль, ведь мужик он по сути неплохой, не злой, хоть слабый и безответственный. Впрочем, если предположить, что артист почти наверняка выйдет по УДО, получится всего 4 года. ⠀ Мог ли Михаил отделаться более лёгким приговором? Я думаю, да. ⠀ Если бы знал соционику. ⠀ Тогда бы он ни за какие коврижки не стал брать себе в адвокаты Наполеона, которым является Эльман Пашаев. ⠀ Дело в том, что у хорошего адвоката обязательно должна присутствовать такая функция психики как структурная логика. Она отвечает за умение глубоко анализировать и хорошо рассчитывать. Также крайне важно обладать рациональностью - она отвечает за предусмотрительность и долгосрочное планирование. ⠀ У Наполеонов структурная логика слабовата и рационалами они не являются. ⠀ Поэтому хороших адвокатов из Наполеонов, за редким исключением, не получается. ⠀ Их сильная сторона - умение воздействовать на эмоции других людей. Но для защиты в суде этого недостаточно. Здесь не обойтись без логически выверенных шагов и умения точно их просчитывать. ⠀ И если бы Михаил остановил свой выбор, к примеру, на гуру предусмотрительности - Штирлице, то скорее всего, приговор бы был иным. ⠀ Штирлиц не дал бы актёру устроить театр с отрицанием своей вины и портретами Путина, не обнадежил бы его возможностью условного срока, а сказал бы, как говорят в народе "по чесноку" - "Миша, настройся на реальный срок, покайся, сделай все возможное и невозможное, чтобы смягчить родственников и тогда тебе дадут по минимуму - пятёрку". ⠀ Подозреваю, что Пашаев выбрал совсем другую риторику - "Доверься мне и я тебя вытащу. Только делай все как я скажу. Путина хвали, вину не признавай. Пусть доказывают". ⠀ Наполеоны мужского пола часто бывают весьма самонадеянны. А в адвокатском ремёсле это черта весьма опасная. ⠀ Какой вывод из этой ситуации? ⠀ 1. Никогда не садитесь пьяными за руль. ⠀ 2. Никогда не выбирайте себе адвокатов со слабой структурной логикой. ⠀ В целом, это здорово, что общественное мнение ⬇️⬇️⬇️