«Я работал бесплатно», — Михаил Ефремов «кинул» Пашаева на деньги

Минюст предложил лишить Пашаева адвокатского статуса. Минюст планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, сообщается на сайте ведомства. Также в министерстве рекомендовали возбудить дисциплинарное производство в отношении Александра Добровинского. Пашаев защищал актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в Москве. По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд российской столицы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Добровинский является адвокатом потерпевших. Ранее вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Шаров сообщил РИА Новости, что квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла дисциплинарный проступок в действиях Пашаева. Он отметил, что эксперты оценивали не правовую позицию адвоката, а именно этичность его поведения и соблюдение правил профессии. Источник: 𝗵𝘁𝘁𝗽𝘀://𝗿𝗶𝗮.𝗿𝘂 #news_see_ #Пашаев #Ефремов