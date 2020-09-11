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Эксперты заявили о бесперспективности бесплатного городского транспорта

Эксперты заявили о бесперспективности бесплатного городского транспорта
Автоэксперты, опрошенные РИА Новости, не поддержали инициативу Минтранса ввести к 2035 году бесплатный проезд в общественном транспорте и посчитали ее нецелесообразной, немотивированной и бесперспективной.

Ранее РБК со ссылкой на обновленный проект транспортной стратегии Минтранса сообщил, что ведомство допускает введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Обеспечить эту инициативу в министерстве предлагают взиманием платы с автомобилистов за пользование городскими дорогами, утверждает газета.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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