Эксперты заявили о бесперспективности бесплатного городского транспорта

Влада Некрасова

Автоэксперты, опрошенные РИА Новости, не поддержали инициативу Минтранса ввести к 2035 году бесплатный проезд в общественном транспорте и посчитали ее нецелесообразной, немотивированной и бесперспективной.

Ранее РБК со ссылкой на обновленный проект транспортной стратегии Минтранса сообщил, что ведомство допускает введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Обеспечить эту инициативу в министерстве предлагают взиманием платы с автомобилистов за пользование городскими дорогами, утверждает газета.