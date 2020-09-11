Какие удобрения нужны клубнике осенью?

Алексей Вольцев

Весь сентябрь и на протяжении октября можно проводить осенние подкормки клубники, которые стану залогом высокого урожая на следующий сезон.

Органика для клубники осенью

Чаще всего садовую землянику осенью удобряют куриным пометом. Помет обязательно разводят водой из расчета 1:20 и настаивают смесь не менее двух суток. Приготовленным раствором следует пролить междурядья. Нельзя, чтобы удобрение попадало на листья.

Куриный помёт – это агрессивное удобрение, которое может обжечь корешки. Поэтому подкармливают настоями на помете только после обильного пролива.

Кроме подпитки растений, раствор куриного помёта поможет восстановить микрофлору земли и кислотность. Однако вообще нельзя превышать рекомендуемую концентрацию, иначе эффект будет обратным.

Подойдет для подпитки клубничной плантации и коровяк. Чтобы приготовить удобрение, следует 1 часть коровяка развести в 10 частях воды. Если земля на участке истощена, в приготовленный настой можно подмешать часть золы.

Раствор коровяка должен постоять сутки в тёплом месте, а затем им подливают по литру под каждый куст клубнику.

Можно просто по междурядьям разбросать перепревший навоз. Он будет разлагаться несколько лет, и подпитывать плантацию.

Обязательно осенью клубнику надо удобрить фосфором и калием. Эти элементы содержит зола. Ее разбрасывают в сухом виде по рядкам, но не более 300 гр на квадрат.





Минералы

Применять минеральные составы можно как в сухом виде, так и готовить питательные растворы. В любом случае такую подпитку следует совмещать с обильным проливом.

Суперфосфат разводят из расчета 10 гр на ведро воды, подойдет для подкормки и калийная соль, которую разводят из расчета 20 гр на ведро воды. Этими удобрениями проливают междурядья.

Нитрофоску полезно использовать при осенней пересадке клубники. При посадке в каждую ямку кладут 30 г удобрения. Важно немного прикрыть удобрение землей, чтобы корни куста с ним не соприкасались, иначе они получат ожог.

Можно и пойти самым простым путем – приобрести удобрение Кемира осенняя, развести его согласно инструкции и подлить розетки. Можно попробовать использовать и любой другой комплексный состав для ягодников в осенний период.

Пожалуй, внесение удобрений осенью под клубнику – это самая важная подпитка за весь сезон. После плодоношения и пересадки кустикам необходимо дополнительное питание, чтобы восстановить силы, и в этом помогут осенние удобрения. На следующее лето клубника вновь порадует обильным урожаем.