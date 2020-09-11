"Какое же позорище": россиянка рассказала о своем отдыхе в Абхазии

Вадим Карасев

Российская туристка, съездившая в Абхазию во время отдыха в Сочи, поделилась впечатлениями – по ее словам, частично признанное государство до сих пор выглядит, как будто вчера была война.

Неудобства начались сразу после пересечения границы: пешеходам пришлось пешком идти в "отстойник".

"Ни туалета, ни скамеек, ни кондера конечно же, нет, на улице +35, в загоне под железной крышей — все 50... Далее и без того убогая дорога стала с провалами как после бомбежки. Мусор по дорогам, джигиты с одаренными лицами пронеслись мимо, выжимают все из своей шахи, на все заднее стекло нацарапали замазкой "Абхазия", – цитирует ее Rambler/путешествия.

Туристка добавила, что перемещаться на своей машине в Абхазии небезопасно – если на ней московские номера, ее постоянно будут останавливать, чтобы "развести на деньги". На стоянке в ней могут разбить стекла или вообще угнать.

"Руины. Грязь. Бедность. Канализацию сливают прямо в море (Искупаетесь?). Брага, называемая вином и продающаяся на рынке, хоть как-то помогает местным выжить. Пить не советую"

Путешественница охарактеризовала абхазов словом "жалкие": после наступления темноты сотрудники ГАИ "табунами высыпают на дороги, на поборы".

"Какое же это позорище, я вам скажу! Коршунами они бросаются под машину с московскими номерами", – возмутилась она.