Карлов мост привлекает больше всего туристов в Праге

Влада Некрасова

Карлов мост, словно магнит, притягивает к себе десятки тысяч туристов, ведь это мистическое место окутано загадками и тайнами, связанными с ужасающими история и старинными легендами. У этой, можно сказать, главной достопримечательности славной Праги очень богатая история.

Карлов мост – это яркий памятник готики. Создал его Парлерж. Его же творение – собор Вита. Первый камень в этом сооружении был заложен в 1357 г.

Карлов мост пережил даже очень большое наводнение 1890 года, которое поглотило часть старого города. Открыт этот мост для движения был уже в 1380 году, а его главное украшение – скульптуры святых, были выставлены только в 16 и 18 веках.

Сегодня Карлов мост открыт исключительно для пешеходов. Хотя в 1905 году по нему были проложены трамвайные рельсы, уже в 1908 году трамваи отменили, а с 1960 года по Карлову мосту запретили и движение автомобилей.





Всего по всей длине моста расставлено 30 скульптур. Оригиналы статуй находятся в музее, а выставлены их копии.

Карлов мост соединяет два старинных центра очаровательной Праги – Старе Место и Мала Страна. Входы с обеих сторон охраняется башнями. Староместская башня является самой красивой в Праге. Выстроена она была в 1380 году, ее высота 47 м. в прошлые века в ней находилась тюрьма, а в 17 веке здесь были вывешена головы мятежных дворян.

С другого входа на мост выстроены сразу две Малостранские башни, которые соединены аркой. Высота этих башен 29 м и 43.

Если появится желание посмотреть на мост с высоты, можно подняться на специальную площадку, которая находится на Староместской башне. Здесь с высоты 39 м открывается широкий вид на этот шедевр старинной архитектуры.

Как гласит старинная легенда, архитектор знаменитого моста заключил договор с сатаной о том, что мост простоит до конца веков. Черт взамен потребовал душу того человека, который ступит на мост первым. Но хитрые строители обхитрили дьявола, и первым по мосту запустили петуха.

Многие старожилы шепчутся, что по ночам по мосту разгуливают привидения. Говорят, что здесь часто слышны голоса дворян, чьи головы были развешаны на башнях.

Оказавшись здесь впервые, надо обязательно загадать желание. Говорят, что тогда оно обязательно сбудется. Для этого надо отыскать статую Яна и приложить к ней ладонь, и сразу же загадать тайное желание.