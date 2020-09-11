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Кевин Спейси изнасиловал двух подростков

Кевин Спейси изнасиловал двух подростков

Любимец публики и обладатель «Оскара» Кевин Спейси (Kevin Spacey) оказался вновь замешанным в секс-скандале. Напомним, три года назад его уже обвиняли в совращении малолетних. По слухам, в полицию на развратника подавали большое количество раз, но все дела были, как ни странно, моментально закрыты.


На сей раз против знаменитости выступил актер Энтони Рэпп (Anthony Rapp), который объединился с истцом, пожелавшим остаться анонимным. Оба раскрыли тайну 1980-х, когда парни, будучи несовершеннолетними и стали жертвами насильника Спейси. В результате травм, разрушивших детскую психику, истцы требуют выплаты компенсации, но точная сумма СМИ не сообщалась.

Что касается Кевина, он предпочитает не реагировать на слухи о его неадекватной любви к малолетним и вести тебя отстранено от истории с судебным разбирательством. Несмотря на тактику «я здесь ни при чем», Спейси все же испортил свою репутацию и потерял несколько выгодных контрактов. В частности, масштабная платформа Netflix заявила об отказе сотрудничества с виновным в насилии, а последний проект, в котором некогда работал Спейси, состоялся в 2018 году.

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По материалам: popcake.tv

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