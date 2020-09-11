Классы с изучением удмуртского языка начали работать в Глазове и Можге

Анастасия Иванова

В двух городах Удмуртской Республики – Глазове и Можге – открываются национальные классы. Во вновь созданных классах Глазова уже обучаются 20 первоклассников и 22 второклассника, сообщает Министерство образования и науки Удмуртской Республики.

Дети начали изучение удмуртского языка.

В Можге открылись шесть классов. Всего в них обучается около 150 детей. В Глазове удмуртские классы открылись в школе № 17.

Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова отметила, что создан план мероприятий по реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации в Удмуртии на 2020–2024 годы.

«Этот документ призван сохранить и развить преподавание национальных языков в системе общего и среднего образования и способствовать популяризации ценностей традиционной народной культуры. Все пункты плана очень важны, есть такие масштабные, как обновление образовательных программ, создание информационного портала, открытие национальной гимназии и многие другие», – подчеркнула министр.

Впереди создание рабочей группы, в которую будут входить эксперты, включая представителей национальных сообществ.