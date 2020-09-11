Кто сделал неудачную пластику Ирине Апексимовой?

Алексей Вольцев

В свои 54 года российская актриса и режиссер театра и кино Ирина Апексимова выглядит потрясающе. Она сохраняет идеальную юношескую фигуру, гладкость кожи и запрещает называть себя по имени и отчеству. В своих интервью девушка заверяет, что сохранить молодость можно, только получая максимум положительных эмоций, поэтому помимо громких мероприятий и прогулок в ее жизни есть место и красному вину, и даже сигаретам.

Однако последнее время поклонники стали замечать, что актриса все реже стала показывать свое лицо. В Instagram она старается публиковать снимки из театра, афиши, красивые виды и друзей. Все то, где не видно ее лица. А на редких селфи сильно видна ретушь. У пользователей сложилось впечатление, будто это совсем не ее снимки.

Главным табу Ирины Апексимовой была пластика, к ней, как и к смене прически, актриса планировала обратиться только в крайнем случае. И, кажется, это случай настал. Молодой пластический хирург неграмотно сделал Ирине подтяжку лица. Инсайдер уверят, что визуально помолодеть у нее не получилось:

«По совету малознакомой коллеги Апексимова обратилась к хирургу, который сделал ей круговую подтяжку лица. Однако стало только хуже. Медорганизация не исполнила свои обязательства надлежащим образом. Ирина требует вернуть сумму оплаты и хочет привлечь клинику к ответственности».

Сама Ирина теперь страдает. Она признает, что внешность уже не та и стыдится этого, поэтому старается реже выкладывать снимки.

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