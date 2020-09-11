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Ляйсан Утяшева прокомментировала развод Гарика Харламова и Кристины Асмус

Ляйсан Утяшева прокомментировала развод Гарика Харламова и Кристины Асмус

В новом интервью YouTube-шоу "Стрелец-молодец" 35-летняя Ляйсан Утяшева рассказала, как после расставания с Кристиной Асмус чувствует себя Гарик Харламов. Напомним, что резидент Comedy Club и актриса объявили о разводе в своих инстаграмах в июне этого года. Новость для многих стала такой неожиданной, что в сети сначала подумали, что это розыгрыш.

С тех пор сами экс-супруги редко комментировали произошедшее, а потому их поклонники гадали, что же стало причиной и как сейчас складывется личная жизнь артистов. Ходили слухи, что у Харламова уже появилась новая возлюбленная, но, похоже, что это не так.


Павел Воля, Гарик Харламов и Ляйсан Утяшева

На дне рождения он у меня был свободный и такой легкий. То, что Харламов не страдает, — это было сильно видно,

— заявила Ляйсан.

Напомним, что вечеринка в честь ее дня рождения, который она отметила 28 июня, состоялась в середине июля. Гарик Харламов был среди приглашенных. Кроме того, юморист участвовал в видео Ляйсан и ее мужа Павла Воли, посвященных зарядке.


Ляйсан Утяшева

Он самый завидный жених. Девчонки, активизируемся,

— добавила Утяшева.


Кристина Асмус
Гарик Харламов с дочерью

Харламов и Асмус провели в браке восемь лет. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия. В этом году девочка пошла в первый класс. Развод пары, по словам адвоката Анатолия Кучерены, проходит спокойно и мирно. А сам Харламов заявлял, что он и Кристина останутся близкими людьми и сохранят хорошие отношения, чтобы быть любящими родителями общему ребенку.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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