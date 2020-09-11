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Максим Галкин сообщил, что Алексей Навальный очнулся

Максим Галкин сообщил, что Алексей Навальный очнулся

Известный шоумен Максим Галкин решил вспомнить былые годы и потренироваться в умении пародирования. Темой для своего выступления он выбрал политическую нестабильность и последние события с оппозиционером Навальным. Супруг Примадонны выпустил юмористический ролик на своей страничке в сети Instagram, в котором предстал перед публикой в двух образах: президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.


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Раз уж Александр Григорьевич Лукашенко только что публично сообщил, что я развязал агрессию против Беларуси и использую белорусских детей как "пушечное мясо", то он не оставляет мне шансов. ⠀ Нужно соответствовать, и я перевожу 10 тысяч рублей в Фонд Солидарности и призываю всех поучаствовать в этой замечательной идее. ⠀ Фонд создан, чтобы поддержать тех, кто потерял работ, потому что выступил против Лукашенко. ⠀ Грубо говоря, полицейский отказался бить людей. Его уволили. Чтобы его семья не осталась без средств к существованию, Фонд Солидарности поддержит его. ⠀ Вышел человек на забастовку - его уволили. Фонд поддержит. ⠀ Такие фонды - важное условие успешных национальных забастовок. Я очень рад, что он возник и в Беларуси. Забастовки - то, что сломает хребет злодеям. ⠀ Пусть мои 10 тысяч рублей послужат тому, что меньшее количество раз резиновая дубинка опустится на спину невиновного человека. ⠀ Власть Лукашенко держится сейчас только на таких ударах. Я вчера вот смотрел видео, где рыдающая девушка из Минска рассказывала, как её избивали, угрожали изнасилованием и заставляли раздеваться десять ОМОНовцев в автозаке. Не хочу больше такого видеть. ⠀ Александр Григорьевич, у нас же "Союзное государство России и Беларуси"? Значит, я имею полное право внести небольшую сумму в фонд отстранения от власти насильников, фашистов и упырей. 🤍❤️🤍

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Персонажи пародиста ведут диалог о переговорах между Германией и Варшавой. Не обошлось в политическом «комиксе» и без оппозиции в лице Навального.

«Навальный очнулся и сразу стал набирать кому-то в РФ: «Алло, заберите меня отсюда поскорее. Тут плохо, я не могу поменять рубли. Хочу уехать домой»,

— говорит Галкин голосом Лукашенко.

Просмотревшие ролик пользователи утверждают, что больше всего они восхищены манерой разговора названного Лукашенко. Батька, по словам комментаторов, «получился один в один, даже усы шевелятся»!

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Люди с длинными руками в селфи-палках не нуждаются. ⠀ Томск - отличный город, один из самых красивых в нашей стране. А ещё здесь есть отличные ребята (вторая картинка в карусели), которые идут на выборы. ⠀ Чтобы победить кандидатов-единороссов, нужно больше волонтёров. У партии власти много денег, мы же можем рассчитывать только на помощь хороших, честных людей. ⠀ Если вы живете в Томске, то заходите на сайт tomsk2020.ru и записывайтесь волонтёром. Жулики сами себя из городской думы не выгонят!

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«Коротко и по сути! Я в начале подумал что это реально прямая линия между Лукашенко с Путиным!»

— пишет мужчина и добавляет смеющиеся смайлы. Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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