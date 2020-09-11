Максим Галкин сообщил, что Алексей Навальный очнулся

Влада Некрасова

Известный шоумен Максим Галкин решил вспомнить былые годы и потренироваться в умении пародирования. Темой для своего выступления он выбрал политическую нестабильность и последние события с оппозиционером Навальным. Супруг Примадонны выпустил юмористический ролик на своей страничке в сети Instagram, в котором предстал перед публикой в двух образах: президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.

Персонажи пародиста ведут диалог о переговорах между Германией и Варшавой. Не обошлось в политическом «комиксе» и без оппозиции в лице Навального.

«Навальный очнулся и сразу стал набирать кому-то в РФ: «Алло, заберите меня отсюда поскорее. Тут плохо, я не могу поменять рубли. Хочу уехать домой»,

— говорит Галкин голосом Лукашенко.

Просмотревшие ролик пользователи утверждают, что больше всего они восхищены манерой разговора названного Лукашенко. Батька, по словам комментаторов, «получился один в один, даже усы шевелятся»!

«Коротко и по сути! Я в начале подумал что это реально прямая линия между Лукашенко с Путиным!»

— пишет мужчина и добавляет смеющиеся смайлы.Подпишись на нас в Яндекс Новости