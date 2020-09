Максим Галкин сообщил, что Алексей Навальный очнулся

View this post on Instagram

Раз уж Александр Григорьевич Лукашенко только что публично сообщил, что я развязал агрессию против Беларуси и использую белорусских детей как "пушечное мясо", то он не оставляет мне шансов. ⠀ Нужно соответствовать, и я перевожу 10 тысяч рублей в Фонд Солидарности и призываю всех поучаствовать в этой замечательной идее. ⠀ Фонд создан, чтобы поддержать тех, кто потерял работ, потому что выступил против Лукашенко. ⠀ Грубо говоря, полицейский отказался бить людей. Его уволили. Чтобы его семья не осталась без средств к существованию, Фонд Солидарности поддержит его. ⠀ Вышел человек на забастовку - его уволили. Фонд поддержит. ⠀ Такие фонды - важное условие успешных национальных забастовок. Я очень рад, что он возник и в Беларуси. Забастовки - то, что сломает хребет злодеям. ⠀ Пусть мои 10 тысяч рублей послужат тому, что меньшее количество раз резиновая дубинка опустится на спину невиновного человека. ⠀ Власть Лукашенко держится сейчас только на таких ударах. Я вчера вот смотрел видео, где рыдающая девушка из Минска рассказывала, как её избивали, угрожали изнасилованием и заставляли раздеваться десять ОМОНовцев в автозаке. Не хочу больше такого видеть. ⠀ Александр Григорьевич, у нас же "Союзное государство России и Беларуси"? Значит, я имею полное право внести небольшую сумму в фонд отстранения от власти насильников, фашистов и упырей. 🤍❤️🤍