МИД КНР: Обвинения Microsoft о вмешательстве Китая в выборы США беспочвенны

Алексей Вольцев

Обвинения американской компании Microsoft, которая утверждает, что якобы хакеры из России, Ирана и Китая причастны к кибератакам на людей и организации, имеющих отношение к предстоящим президентским выборам в США, являются беспочвенными. Об этом сегодня, 11 сентября, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Что касается президентских выборов в США, мы неоднократно повторяли о том, что это внутреннее дело Соединенных Штатов. У нас нет никакого интереса вмешиваться, и мы никогда не вмешивались», — отметил он.

«Я считаю, что Microsoft не должна предъявлять такие беспочвенные обвинения, она должна перестать втягивать в это Китай», — заключил Лицзянь.

Как сообщало ИА Newstes, накануне Microsoft распространила заявление, согласно которому, хакеры из России, Ирана и Китая причастны к кибератакам, нацеленным на выборную кампанию кандидатов на пост президента США. Microsoft утверждает, что хакерская группировка Strontium (известная как Fancy Bear) якобы действующая из России, «совершила атаки против 200 организаций, включая предвыборные штабы, правозащитные группы, партии и политических консультантов». Речь идет об атаках на высокопоставленных лиц, связанных с выборами и предвыборными штабами действующего американского лидера Дональда Трампа и кандидата от демократов Джозефа Байдена.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником республиканца Дональда Трампа является демократ Джозеф Байден. Претендентами на пост вице-президента США являются соответственно их представители Майкл Пенс и Камала Харрис.