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Минпросвещения России запускает акцию «Мой учитель»

Минпросвещения России запускает акцию «Мой учитель»

14 сентября стартует акция «Мой учитель», организованная Министерством просвещения Российской Федерации и приуроченная ко Дню учителя, сообщает пресс-служба ведомства.

Акция продлится до 10 октября, в рамках её поздравить любимых педагогов можно публикацией в виде видеороликов или фотографий с учителем.

Для участия в акции необходимо выложить видеоролик или свою фотографию с учителем в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте» или ТikTok под хештегами: #мойучитель2020, #мойучитель, #минпросвещениярф.

Под фото или видеороликом необходимо написать пост со словами благодарности или рассказать интересную историю, связанную с любимым учителем. Также необходимо продублировать размещение медиафайлов в специально созданном разделе сайта.

Видеоролик или фото, посвящённые учителю, также могут содержать элементы любого творческого формата: участники могут спеть, станцевать или рассказать стихотворение.

Самые интересные посты будут опубликованы в социальных сетях Министерства просвещения России, а авторы лучших трёх историй получат памятные призы.

Акция проводится на территории Российской Федерации, а также на территориях посольств Российской Федерации в других странах. Участники акции должны быть учащимися российских общеобразовательных организаций, иметь открытый аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», «Инстаграм» или ТikTok, а также быть подписанными на официальные аккаунты Министерства просвещения Российской Федерации в социальных сетях «ВКонтакте» и/или «Инстаграм».

Не позднее 5 календарных дней начиная с даты завершения акции будет сформирован список наиболее выдающихся участников акции, а для трёх победителей организатором будут подготовлены сувениры и памятные призы.

Информационный партнер акции – ГК «Просвещение».

# Общество
По материалам: edu.ru

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