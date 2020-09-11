Монополии душат экономику Узбекистана: поможет ли ЕАЭС?

Анастасия Иванова

Перед Узбекистаном стоит трудная, но жизненно важная задача — переход от экономики монополий к реальным рыночным отношениям. Узбекистанцы считают монополии страны главным злом, требуют адекватных цен и свободы выбора потребительских товаров. Доводы правительства о защите внутреннего рынка больше не работают.

Экономика страны лишена главного стимула развития — конкуренции. Внутренний рынок сбыта потребительских товаров, включая импорт, полностью монополизирован по отраслевому принципу. В данной системе деньги из экономики Узбекистана — расходы государства, доходы бизнеса и населения — вновь перетекают на счета монополистов в виде оплаты за товары и услуги. Безусловно, монополист диктует максимальную цену и этим снижает покупательскую способность населения, порождает бедность и сужает рынок сбыта.

Вступление Узбекистана в ЕАЭС может стать решением этой проблемы.

Что делать?

Чтобы выбраться из этой ловушки, Узбекистану необходимо поэтапно снижать таможенные пошлины для аналогичных товаров и начинать конкурировать в реальной обстановке. Естественно, защитные меры для собственных производителей в разумных пределах должны быть. Однако главное — нельзя лишать потребителя возможности выбора. Именно свобода выбора порождает конкуренцию и является двигателем экономики.

В конкурентной среде монопольные предприятия Узбекистана обанкротятся или будут нуждаться в реабилитационных мерах. И это будет благом для страны, поскольку продолжать содержать монополии в ущерб экономике не имеет смысла.

Также требуются кардинальные реформы банковской сферы Узбекистана, которая совершенно не готова работать в конкурентной среде. Каждый из банков является монополистом по оказанию банковских услуг в определенной отрасли. Накопленные деньги населения и бизнеса не работают на экономику. Народ не доверяет банкам свои сбережения и предпочитает не держать лишние деньги на банковских счетах.

Лишь когда Узбекистан переведет экономику на конкурентные рельсы, экономика сможет выйти из депрессивного состояния и начнется ее поступательный рост. Полумеры или декоративные действия в виде смены вывески могут подорвать веру общества в перемены, поэтому необходимо пройти весь трудный путь обновления.

Узбекистану нужно сосредоточить усилия на приоритетных отраслях, где имеются традиционные и ресурсные преимущества перед другими странами.

Мирзиёев готовит страну к трансформации

Обозначение сложных задач, стоящих перед страной, не означает, что все так плохо. За время президентства Шавката Мирзиёева Узбекистан изменился в лучшую сторону. В тех отраслях, где нет монополий, экономика растет высокими темпами. Развиваются текстильная промышленность, сельское хозяйство и добывающие отрасли. Но в других сферах засилье монополий и произвол банков по-прежнему душат экономику.

При обсуждении приоритетных задач Узбекистана глава государства Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что вопрос конкуренции имеет принципиальное значение.

«Не будет конкуренции — не будет качества, цены не снизятся. Времена меняются, но монопольные предприятия — нет. С ними нам не по пути. Пришло время принимать жесткие меры. Для нас это вопрос жизни и смерти экономики», — заявил президент.

Вступление в ЕАЭС спасет экономику

Безусловно, процесс перехода к рыночным условиям будет болезненным. Поскольку монополии Узбекистана занимают существенную часть экономики страны, их банкротство повлечет за собой падение ВВП и сокращение рабочих мест. Требуются кардинальные меры по спасению экономики и достаточная финансовая подушка для смягчения последствий переходного периода.

Но здесь важно понимать, что для оздоровления экономики и создания основы дальнейшего роста нет другого пути. Когда постсоветские страны через неизбежные потрясения переходили на рыночный курс, Узбекистан выбрал свой путь, закрыв границы. И это обстоятельство сыграло злую шутку с экономикой страны.

Теперь единственный разумный путь — интеграция с соседними государствами в рамках Евразийского союза. Россия готова подставить Узбекистану плечо при вхождении в ЕАЭС и помочь смягчить переходный период оздоровления экономики.

Узбекистан с момента вступления в ЕАЭС будет иметь полный доступ к рынкам союзников, при этом предлагается льготный переходный период до пяти лет. В течение переходного периода Узбекистан сохраняет возможности защиты чувствительных отраслей своей экономики при условии постепенного снижения таможенных пошлин в течение всего периода.

Расчеты специалистов о том, что ЕАЭС поможет увеличить ВВП Узбекистана на 4% известны. Но еще никто не говорил о синергетическом эффекте от интеграции. Так вот, эффект синергии по формуле 1+1=3 может составить еще 2%. Предполагаемый дополнительный рост ВВП Узбекистана до 6% в результате доступа к рынку сбыта, превышающим собственный рынок более чем в 30 раз, является вполне реальным.

Ахмет Бурханов, политолог, экономист