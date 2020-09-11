Музыка и здоровье: звуки, исцеляющие человека

Вадим Карасев

Давным-давно восточные мудрецы в ходе духовных практик открыли несколько звуковых вибраций, которые не только поддерживают энергетику в норме, но и исцеляют болезни души и тела. Редакция сайта dailyhoro.ru прольет свет на эти волшебные звуки.

Звукотерапия — не новомодное изобретение. Это один из самых древних способов усилить энергетику, восстановить здоровье и настроить себя на определенные частоты. Достаточно вспомнить исцеляющие мантры, способные успокоить нервы и вернуть утраченные силы. Специалисты, практикующие восточную медицину, уверены: звуковые вибрации оказывают положительное влияние на работу организма, освобождают его от избытка негативной энергии, подавленных эмоций, токсинов, которые ослабляют здоровье и энергетику.

ССС. Звук снимает внутреннее напряжение, нейтрализует усталость, снимает чувства грусти и апатии. Глубоко вдохните, поднимите руки ладонями к лицу, сомкните зубы и медленно выдыхайте воздух с глубоким звуком «ССС».

СУУ. Гармонизирует внутренний мир, помогает отпустить обиды, настроиться на мирный лад. Произносите на выдохе.

ООМ. Самый известный и сильный звук в мире. С него все начинается и им все заканчивается. Звуковые вибрации «ООМ» успокаивают ум, стимулируют работу всех чакр, усиливают энергетику и исцеляют некоторые расстройства.

ЧЬЮ-У. Этот исцеляющий звук нейтрализует страх, тревоги, навязчивые мысли, восстанавливает работу организма, убирает звон в ушах и боли в спине. Практики советуют произносить звук нараспев, обхватив руками колени.

ШШШ. Практикуйте звук, когда чувствуете упадок сил, ярость, раздражение, злость и агрессию. Широко откройте глаза и на выдохе протяжно произнесите «ШШШ», ощутите, как внутренний негатив выходит из вашего тела.

ХАА. Помогает при болезнях, связанных с легкими и всей системой дыхания. Произносится нараспев, полушепотом.

ХАУ. Звук исцеляет сердце, помогает при простудных и вирусных заболеваниях, избавляет от нервозности и беспокойства. Руки поднимите над головой, скрепите пальцы в замок и вытолкните из себя «ХАУ-У-У».

ХУУ. Звуковые волны помогают при головокружении, тошноте, хронической усталости. Надавите пальцами обоих рук на грудную клетку и делая медленный выдох, произнесите «ххххууууу».

ХИИ. Звук произносят для избавления от кошмаров, бессонницы, а также при внутреннем напряжении и головных болях. Облокотитесь спиной на твердую поверхность, руки поднесите к лицу и едва слышно прошепчите «ххххиииии».

ИИИ. Звук активности, силы. Пробуждает волю, уверенность, крепкое здоровье.

ЙАА. Если вы заболели, переутомились, слишком жестко сели на диету или каким-то иным образом ослабили организм, вам пригодится этот звук исцеления.

ЧИИ. Дарует энергию, освобождает от внутренних блоков, энергетических зажимов. Связывает с Высшими силами. Звук можно дополнить мантрами здоровья и исцеления.