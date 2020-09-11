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На горячую линию ЦИК поступило 43 жалобы

На горячую линию ЦИК поступило 43 жалобы

Всего 43 жалобы на нарушения в избирательной системе поступили на горячую линию ЦИК. Об этом сообщается на сайте комиссии.

Досрочное голосование в России стартовало 11 сентября.

«Из 4229 сообщений, поступивших на горячую линию ЦИК России, жалобы содержались только в 43», — сказано в сообщении.

Жалобы касаются решений и действий избирательных комиссий, недостатков в обеспечении избирательного процесса, нарушений правил агитации, использования административного ресурса. Как заявила секретарь Центризбиркома Майя Гришина, это рекордно низкое число обращений на нарушения в избирательной системе.

В сообщении ЦИК отмечается, что заявлений, касающихся фальсификации результатов голосования, итогов выборов и создания препятствий реализации избирательных прав граждан, не поступало.

В России 13 сентября пройдёт единый день голосования. 11 и 12 сентября гражданам можно отдать свой голос досрочно. Выборы разных уровней проходят в 83 российских регионах. По данным Центризбиркома, по итогам 9 038 избирательных кампаний должны быть замещены 78 363 депутатских мандата и выборные должности.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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