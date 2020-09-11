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На Кубани рассказали об организации выборов в условиях пандемии

На Кубани рассказали об организации выборов в условиях пандемии
Спикер законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) Юрий Бурлачко в пятницу досрочно проголосовал на выборах губернатора региона, прокомментировав организацию избирательного процесса в условиях пандемии.

Спикер ЗСК принял участие в голосовании на избирательном участке в Краснодаре, расположенном в Прикубанском внутригородском округе. Он напомнил, что жителям Кубани в течение ближайших трех дней предстоит избрать губернатора, а ряду муниципалитетов – депутатов представительных органов, глав городских и сельских поселений. По его словам, при процедуре голосования особое внимание уделяется обеспечению безопасности всех участников избирательного процесса.

"Недавнее голосование по поправкам в Конституцию дало нам ценный опыт проведения таких мероприятий в условиях пандемии. Работниками системы избирательных комиссий сделано все возможное, чтобы исключить риски распространения коронавирусной инфекции на избирательных участках", - сказал спикер, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы ЗСК.

По словам Бурлачко, безопасность прежде всего. "Для этого созданы надлежащие условия как для избирателей, так и членов избирательных комиссий и наблюдателей. В этом я сегодня убедился, голосуя на своем избирательном участке", – заключил спикер ЗСК.

# Политика
По материалам: ria.ru

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