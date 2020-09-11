Напали с оружием на инкассаторов: в Одессе будут судить банду иностранцев, грабивших банки (фото, видео)

Влада Некрасова

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Организованная группа иностранцев, подозреваемых в бандитизме, предстанет перед судом в Одессе. Правоохранители завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и участников банды, совершившей серию разбойных нападений на банковские учреждения.

Об этих дерзких ограблениях «ФАКТЫ» сообщали ранее. В частности, в сентябре 2018 года в центре Одессы бандиты напали на инкассаторов. Тогда была похищена крупная сумма денег. Злоумышленники завладели более чем 160 тысячами долларов. Напомним, тогда за неделю это было второе нападение на инкассаторов в Одессе.

Очередное ограбление планировалось группировкой в марте 2020 года. Члены банды взяли огнестрельное оружие, радиостанции и радиолокационное оборудование, вязаные маски и другие предметы, заранее заготовленные для использования во время разбойного нападения. Эти и другие атрибуты, а также большое количество оружия и патронов, предметов для маскировки, рукавичек, номерных знаков и прочих вещественных доказательств правоохранители обнаружили после задержания злоумышленников в их автомобилях.

Как отмечают следователи, вина всех участников банды доказана в полном объеме, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, с конфискацией имущества.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вооруженных грабителей, напавших на инкассаторов в Одессе, поймали при помощи дрона. Для розыска была организована масштабная полицейская спецоперация.