Не хватало на еду? Валентина Легкоступова оставила долги своим детям

Анастасия Иванова

Корреспонденты программы «Ты не поверишь!» обнародовали подробности проживания умершей певицы Валентины Легкоступовой в московской квартире. Жизнь звезды оказалась не такой сладкой, как думала публика. Популярная любимица слушателей 90-х постоянно сетовала на неудавшуюся карьеру, тяготы переездов, а самым тяжелым ударом для нее стали выросшие неблагодарные дети.

Однажды сын Матвей украл дорогое авто Легкоступовой прямо перед началом концерта. Женщина вынуждена была выходить на сцену со слезами на глазах, так как вернуть машину собственный ребенок отказался, пришлось угрожать полицией.

Еще одной интересной деталью стала ее недолгая совместная жизнь с Фирсовым. Как выяснилось сотрудниками «Ты не поверишь!», молодожены не платили по счетам за квартиру и накопили задолженность в размере 33000 рублей. Фирсов не комментировал эту ситуацию, по-видимому, чтобы передать должок государству детям, а не заниматься финансовым вопросом лично.

«Когда они [интервьюеры] поднялись, чтобы спросить о Валентине, начали стучать по дверям соседей, но потом заметили на двери самой Легкоступовой квиток по счетам, на котором был штамп о задолженности»,

— поделился сосед артистки.

Напомним, по словам родным Валентины, ее третий муж Юрий никак не участвовал в подготовке похоронной церемонии и не помог семье умершей оплатить дорогостоящие расходы.

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