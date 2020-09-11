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Неизвестная Япония открылась российским туристам

Неизвестная Япония открылась российским туристам

В среду, 9 сентября, в одном из столичных ресторанов состоялось торжественное открытие фотовыставки «Япония: страна, где все иначе». Экспозиция будет гостить на старом Арбате (Арбат, 15/43) до 9 октября. Фоторепортаж с открытия – в нашем материале.


В МОСКВЕ ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА «ЯПОНИЯ:СТРАНА, ГДЕ ВСЕ ИНАЧЕ»

Название фотовыставки – «Япония: страна, где все иначе» – для совместного проекта Московского представительства офиса по туризму Японии (JNTO) и журнала National Geographic Traveller было выбрано не случайно.

Перед зрителями предстает 42 фотоработы, на которых изображена неизвестная Япония в лице озера Хибара, острова Миядзима, горы Фудзи и других.

Глядя на фотоработы, понимаешь – Япония неповторима. А судя по количеству присланных на конкурс фотографий, становится ясно – Япония действительно очень интересна россиянам.

Еще одно тому подтверждение – количество гостей, прибывших на открытие фотовыставки.



«Фотовыставка позволит россиянам увидеть Японию с разных ракурсов, познакомиться с ее уникальными регионами и локациями, где редко ступает нога массового туриста. Да, сейчас путешествия в Японию недоступны. Но, как только ситуация изменится, можно будет тут же отправиться в путешествие. И мы надеемся, что выставка простимулирует российский турпоток, который последние годы демонстрировал положительную динамику. По итогам 2019 года Япония приняла 230 тыс. российских туристов, что стало историческим рекордом. После возобновления международного туризма мы и дальше будем работать над улучшением показателей», – рассказал, открывая мероприятие, министр посольства Японии в России Мацунага Такэси.  

Айри Мотокура, директор московского представительства офиса по туризму Японии, выразила надежду на быстрое восстановление турпотока из России после открытия границ.


РОССИЯНЕ ЖДУТ ЯПОНИЮ

На мероприятии присутствовали министр Посольства Японии в России господин Мацунага Такэси, начальник Управления международного сотрудничества Ростуризма Демьян Смилевец, директор московского представительства Японской национальной туристической организации (JNTO) госпожа Айри Мотокура. 

Помимо официальных лиц, мероприятие пользовалось вниманием СМИ. В зале был замечен и Андрей Ермак, министр по культуре и туризму Калининградской области.

Чиновник приехал лично выразить свой восторг от Японии, побывать в которой мечтает сразу, как только это станет возможным.

Перед началом официальной части у гостей была возможность насладиться угощениями и посмотреть красочное слайд-шоу конкурсных фотографий Японии.

Победительница конкурса - Юлия Столяренко из Хабаровска - специально прилетела в Москву, чтобы лично представить свою фотографию, на которой запечатлен кратер Окама – вулканическое озеро, сияющее зелено-голубым цветом. 

Приз - сертификат на авиаперелет в Японию передала победительнице Анастасия Северова, генеральный директор московского представительства японской компании Japan Travel Concierge.

«Потрясающая атмосфера, полностью соответствует образу Японии, утонченной, интеллигентной и изысканной страны», – говорили гости в кулуарах  мероприятия. Выставка на Арбате продлится до 9 октября.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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