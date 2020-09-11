Неизвестная Япония открылась российским туристам

Влада Некрасова

В среду, 9 сентября, в одном из столичных ресторанов состоялось торжественное открытие фотовыставки «Япония: страна, где все иначе». Экспозиция будет гостить на старом Арбате (Арбат, 15/43) до 9 октября. Фоторепортаж с открытия – в нашем материале.

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Название фотовыставки – «Япония: страна, где все иначе» – для совместного проекта Московского представительства офиса по туризму Японии (JNTO) и журнала National Geographic Traveller было выбрано не случайно.

Перед зрителями предстает 42 фотоработы, на которых изображена неизвестная Япония в лице озера Хибара, острова Миядзима, горы Фудзи и других.

Глядя на фотоработы, понимаешь – Япония неповторима. А судя по количеству присланных на конкурс фотографий, становится ясно – Япония действительно очень интересна россиянам.

Еще одно тому подтверждение – количество гостей, прибывших на открытие фотовыставки.

«Фотовыставка позволит россиянам увидеть Японию с разных ракурсов, познакомиться с ее уникальными регионами и локациями, где редко ступает нога массового туриста. Да, сейчас путешествия в Японию недоступны. Но, как только ситуация изменится, можно будет тут же отправиться в путешествие. И мы надеемся, что выставка простимулирует российский турпоток, который последние годы демонстрировал положительную динамику. По итогам 2019 года Япония приняла 230 тыс. российских туристов, что стало историческим рекордом. После возобновления международного туризма мы и дальше будем работать над улучшением показателей», – рассказал, открывая мероприятие, министр посольства Японии в России Мацунага Такэси.

Айри Мотокура, директор московского представительства офиса по туризму Японии, выразила надежду на быстрое восстановление турпотока из России после открытия границ.

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На мероприятии присутствовали министр Посольства Японии в России господин Мацунага Такэси, начальник Управления международного сотрудничества Ростуризма Демьян Смилевец, директор московского представительства Японской национальной туристической организации (JNTO) госпожа Айри Мотокура.

Помимо официальных лиц, мероприятие пользовалось вниманием СМИ. В зале был замечен и Андрей Ермак, министр по культуре и туризму Калининградской области.

Чиновник приехал лично выразить свой восторг от Японии, побывать в которой мечтает сразу, как только это станет возможным.

Перед началом официальной части у гостей была возможность насладиться угощениями и посмотреть красочное слайд-шоу конкурсных фотографий Японии.

Победительница конкурса - Юлия Столяренко из Хабаровска - специально прилетела в Москву, чтобы лично представить свою фотографию, на которой запечатлен кратер Окама – вулканическое озеро, сияющее зелено-голубым цветом.

Приз - сертификат на авиаперелет в Японию передала победительнице Анастасия Северова, генеральный директор московского представительства японской компании Japan Travel Concierge.

«Потрясающая атмосфера, полностью соответствует образу Японии, утонченной, интеллигентной и изысканной страны», – говорили гости в кулуарах мероприятия. Выставка на Арбате продлится до 9 октября.