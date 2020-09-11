Нив Кэмпбелл вернется к своей роли в "Крике 5"

Анастасия Иванова

. Нив Кэмпбелл вернется к роли Сидни Прескотт в "Крике 5". Об этом сообщается на официальной странице франшизы в твиттере и в личном аккаунте самой актрисы.

"И снова здравствуй, Сидни…", — прокомментировала сама Кэмпбелл эту новость.

Следующий "Крик" станет первой частью франшизы, которая будет снята без участия режиссера Уэса Крейвена, умершего в 2015 году.

Сценарий написали Джеймс Вандербилт и Гай Бусик, а поставят ленту создатели триллера "Я иду искать" Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт.

По словам Кэпмбелл, новые режиссеры во время переговоров "продемонстрировали такую любовь, уважение и восхищение по отношению ко всему тому, что создал в "Крике" Уэс Крэйвен", что она "страшно рада вновь стать Сидни Прескотт и вернуться в Вудсборо".

Кэмбелл играла главную героиню в предыдущих четырех частях франшизы.

Кроме нее к своим ролям журналистки Гейл Уэзерс и шерифа Дьюи Райли вернутся Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. Также в ленте снимутся новички: Джек Куэйд ("Пацаны"), Мелисса Баррера ("Жизнь") и Дженна Ортега ("Железный человек 3").

Релиз проекта запланирован на 14 января 2022 года.