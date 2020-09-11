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Объявлен шорт-лист литературной премии "Ясная поляна"

Объявлен шорт-лист литературной премии "Ясная поляна"
Шесть писателей, среди которых Сергей Беляков и Евгений Чижов, вошли в короткий список финалистов номинации "Современная русская проза" литературной премии "Ясная Поляна", сообщает в пятницу пресс-служба организаторов смотра.

"В этом году Яснополянские писательские встречи отмечают 25-летний юбилей. Литературная премия "Ясная Поляна" - один из важных результатов наших встреч... Также символично, что в этом году мы объявляем короткий список на фестивале детской книги "ЛитераТула" - он стал первым лауреатом в номинации "Событие" после ее введения несколько лет назад", - цитирует пресс-служба слова советника по культуре президента РФ Владимира Толстого.

В шорт-лист вошли произведения Андрея Аствацатурова "Не кормите и не трогайте пеликанов", Сергея Белякова "Весна народов", Ксении Букши "Чуров и Чурбанов", Софии Синицкой "Сияние "жеможаха", Саши Филипенко "Возвращение в Острог" и Евгения Чижова "Собиратель рая". Церемония награждения лауреатов, по традиции, состоится в октябре в Большом театре.

"Список отражает картину века сегодняшнего. И видно, как он смятенно мечется, все время ссылается на время - мы бы писали лучше, мы были бы честнее, порядочнее, мы бы писали без иронии, без сарказма, писали бы с нежностью об этом мире — но такое время. Сегодня большинство из книг в длинном списке ироничны, временами чуть брезгливы к читателю, человечеству - мир не дает им повода глядеть на него серьезно", - рассказал писатель, член жюри премии Валентин Курбатов, чьи слова привели организаторы.

Номинация "Современная русская проза" отмечает выдающееся произведение современного автора, несущее в себе идеалы человеколюбия. Номинаторами выступают издательства, "толстые" литературные журналы, лауреаты премии прошлых лет и писательские союзы. Призовой фонд премии в номинации "Современная русская проза" в 2020 году составляет 3 миллиона рублей. Авторы, вошедшие в короткий список номинации, разделят между собой 1 миллион рублей.


Литературная премия "Ясная Поляна" была учреждена в 2003 году и сейчас вручается за лучшее художественное произведение в номинациях: "Современная русская проза" и "Иностранная литература". В 2017 году в премию была добавлена номинация "Событие", отмечающая значимое, по мнению жюри и экспертов, событие в культурной жизни.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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