Однозначное да. Тихановская о намерениях ЕС по санкциям против Белоруссии

Анастасия Иванова

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская одобряет планы Евросоюза ввести в ближайшее время санкции в отношении официального Минска, сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление общественного деятеля прозвучало в Польше, куда Тихановская совершает визит.

"Это прерогатива каждой страны – вводить их или нет", – добавила она.

Вечером 10 сентября стало известно, что сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал бывшую соперницу Александра Лукашенко на прошедших месяц назад президентских выборах "избранным лидером" Белоруссии.

сообщало, что представители Минобороны Белоруссии рассказали временному поверенному в делах США в Минске о ситуации в республике.