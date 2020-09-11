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Однозначное да. Тихановская о намерениях ЕС по санкциям против Белоруссии

Однозначное да. Тихановская о намерениях ЕС по санкциям против Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская одобряет планы Евросоюза ввести в ближайшее время санкции в отношении официального Минска, сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление общественного деятеля прозвучало в Польше, куда Тихановская совершает визит.

"Это прерогатива каждой страны – вводить их или нет", – добавила она.

Вечером 10 сентября стало известно, что сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал бывшую соперницу Александра Лукашенко на прошедших месяц назад президентских выборах "избранным лидером" Белоруссии.


сообщало, что представители Минобороны Белоруссии рассказали временному поверенному в делах США в Минске о ситуации в республике.
# Политика
По материалам: ria.ru

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