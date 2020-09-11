Отопительный сезон: Украина накопила рекордные запасы топлива

Анастасия Иванова

Украина перед началом отопительного сезона накопила 3 млн тонн угля и 26 млрд кубических метров природного газа. Это значительно больше, чем в предыдущие годы.Об этом на брифинге сказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец."Украина входит в отопительный сезон, мы готовимся сейчас к нему очень активно, с рекордными запасами топлива. У нас на сегодня 3 млн тонн угля на складах, и это почти в три раза больше, чем было в прошлом и позапрошлом году. У нас 26 млрд кубометров газа в газохранилищах", - сказала она.Буславец отметила, что такие большие запасы придают уверенности в безопасности поставок энергоресурсов в период отопительного сезона."Также готовится электротехническое оборудование к отопительному сезону, и уверена, что мы пройдем его устойчиво и без всяких проблем", - заявила чиновница.