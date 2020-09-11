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«Плохой знак?»: в дом Заворотнюк залетела птица

«Плохой знак?»: в дом Заворотнюк залетела птица

Анастасии Заворотнюк уже больше года лечится от тяжелого заболевания. Сейчас актриса находится дома, ее состояние стабилизировалось. Сообщается, что она готовится к появлению на телевидении. Правда, звезда сериала «Моя прекрасная няня» никогда не будет прежней.


Дочь Анна, которая периодически сообщает в Instagram о состоянии матери, поделилась интересной публикацией. Она выложила снимок орла, который прилетел к ним в дом в поселке Крекшино. Птица долгое время сидела на балконе. Анна удивилась визиту хищной птицы и пыталась увидеть в этом знак.


«Интересно, к чему бы это? Я подошла к нему так близко, невероятно красивая и грациозная птица. Не зря она является символом отваги, гордости, храбрости и других положительных качеств»,

— написала она.

Подписчики отметили, что прилет птицы обычно к новостям. Однако неизвестно – к хорошим или плохим. Поклонники начали делиться своими историями в социальных сетях.

«К плохому, еще какому. К нам на 12 этаж влетел попугай. Сразу после этого бабушка любимая умерла. Потом воробей на работе влетел и облетел мое рабочее место, умер брат мужа, который болел. Если птица в дом влетает, то это точно к плохому, но тут вроде на балконе сидит…»

— написала одна подписчица.

Другая же половина посоветовала девушке не верить в приметы залетающих птиц.

«Ко мне много раз в форточку залетали воробьи, синицы. Ничего не случалось! Суеверие это!»

— твердо заявляют поклонники.

А что думаешь ты?

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По материалам: popcake.tv

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