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Правительство уточнило порядок фитосанитарного надзора

Правительство уточнило порядок фитосанитарного надзора

Тема: Какие законы вступают в силу


В России установлен новый порядок организации и проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля. Об этом говорится в постановлении кабмина, вступающем в силу 11 сентября.

В документе идёт речь о надзоре за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которым предоставлено право на вывоз подкаратинной продукции в государства Евразийского экономического союза или другие страны, с которыми Россия заключила международные договоры в этой области. К такой продукции относятся растения или продукция растительного происхождения, которые могут стать носителями вредных организмов или способствовать распространению вредителей.   

Государственный контроль будет проводиться в пунктах пропуска через госграницу и в иных местах, в которых по российскому законодательству оборудованы пункты карантина растений. Перечень таких пунктов утверждает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Также, согласно постановлению, могут проводиться плановые осмотры на подкарантинных объектах, при хранении, перевозке, транспортировке, переработке, использовании и продаже растений.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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