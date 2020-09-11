Правительство уточнило порядок фитосанитарного надзора

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

В России установлен новый порядок организации и проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля. Об этом говорится в постановлении кабмина, вступающем в силу 11 сентября.

В документе идёт речь о надзоре за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которым предоставлено право на вывоз подкаратинной продукции в государства Евразийского экономического союза или другие страны, с которыми Россия заключила международные договоры в этой области. К такой продукции относятся растения или продукция растительного происхождения, которые могут стать носителями вредных организмов или способствовать распространению вредителей.

Государственный контроль будет проводиться в пунктах пропуска через госграницу и в иных местах, в которых по российскому законодательству оборудованы пункты карантина растений. Перечень таких пунктов утверждает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Также, согласно постановлению, могут проводиться плановые осмотры на подкарантинных объектах, при хранении, перевозке, транспортировке, переработке, использовании и продаже растений.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.