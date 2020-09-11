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Продолжается приём заявок во Всероссийский экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения

Продолжается приём заявок во Всероссийский экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения

До 17 сентября включительно проходит сбор заявок во Всероссийский экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения. К участию в наборе приглашаются все российские учителя, имеющие стаж работы в школе не менее пяти лет. За первые пять дней поступило более 500 заявок со всей страны.

Члены совета будут определены по итогам открытого всенародного голосования, которое пройдёт с 21 сентября по 4 октября в специальном приложении в соцсети Одноклассники.

Чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно рассказать в заявке о педагогических достижениях, поделиться своим взглядом на развитие отечественной системы образования, видением роли в совете.

Подать заявку можно тремя способами:

– заполнить форму на портале «Российское образование»

– создать пост у себя на странице в соцсети Одноклассники с хештегом #педсовет2020, указав все необходимые пункты из формы сбора заявок

– написать личное сообщение в сообщество «Мы учителя!», указав все необходимые пункты из формы сбора заявок

Имена победителей всероссийского голосования будут объявлены 5 октября во время торжественного празднования Дня учителя.
 
О создании Всероссийского экспертного педагогического совета 26 августа 2020 года сообщил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов во время прямого диалога с учительским сообществом на Федеральном педагогическом совете.

Провести открытое всенародное голосование станет возможным благодаря партнёрству с Mail.ru Group. Общественной площадкой для формирования совета выступает социальная сеть Одноклассники, где с 21 сентября по 4 октября 2020 года пройдёт голосование за кандидатов в экспертный совет.

# Общество
По материалам: edu.ru

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Продолжается приём заявок во Всероссийский экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения
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