Разделение помещений в квартире

Роман Иванов

Перепланировка квартир с разделением помещений может производиться по-разному. Начнем с того, что это может вовсе не считаться перепланировкой квартир . Такое бывает, когда разделение помещений производится с помощью передвижных перегородок из легких материалов.

Поскольку стена не постоянная и может убираться по желанию, то и на документах БТИ отображать ее не надо. Соответственно, установка мобильных перегородок, даже если они крепятся к потолку и полу с помощью специальных приспособлений и в общем-то не очень и передвигаются, не считается перепланировкой квартир и не требует согласования.

Однако мобильные перегородки не обеспечат надлежащей изоляции. Более того, они не создают ощущения изолированности комнаты, а потому по душе далеко не всем. В этом случае приходится заниматься все же согласованием перепланировки квартир .

Порядок согласования перепланировки квартир с разделением помещений, а также сроки согласования зависят от материала, из которого делается перегородка. Если это легкий гипсокартон или другой аналогичный ему материал, то для согласования перепланировки квартир будет достаточно эскиза, который рисуется от руки и подается в Жилищную инспекцию вместе с минимальным комплектом документов. В этом случае средний срок согласования перепланировки квартир составляет 1 месяц.

Если же при перепланировке квартир возводится серьезная перегородка из кирпича, бетона или образуется проем в несущей стене, то для согласования такой перепланировки квартир требуется проект. Проект перепланировки квартир может быть составлен только в специализированной организации, специалисты которой обладают достаточной квалификацией для составления подобных проектов и проведения расчетов. Дело в том, что при возведении «тяжелых» перегородок повышается нагрузка на перекрытия. Если эта нагрузка при проведении перепланировки квартир превысит максимально допустимый уровень, то нарушится стабильность конструкции здания, так же как в случае сноса капитальной перегородки. Само собой, в этом случае перепланировка квартир не может быть согласована, поскольку она противоречит строительным нормам и правилам.

При составлении проекта перепланировки квартир с возведением перегородок инженеры рассчитывают увеличение нагрузки на перекрытия и, соответственно, указывают все цифры в проекте перепланировки квартир . Если нагрузка превышает максимум, они могут подсказать, как выйти из ситуации.

Перепланировка квартир с разделением помещений должна подчиняться еще одному важному правилу: запрещается производить разделение комнат, в результате которого образуется помещение без окон, если, конечно, это помещение не относится к нежилой площади (кладовая, гардеробная, коридор, ванная, санузел и т.п.). Жилая же комната, будь то спальня, или гостиная, или что-то еще, должна обязательно иметь минимум одно окно. Разумеется, это правило не распространяется на разделение помещений с помощью мобильных перегородок.

Если перепланировка квартир с разделением комнат соответствует всем строительным нормам и правилам, собраны все документы и получены все подписи и печати, согласование перепланировки квартир пройдет без проблем. Сроки будут зависеть от загруженности сотрудников Жилищной инспекции и сложности предполагаемой перепланировки квартир , но в среднем будут составлять 1 месяц для перепланировки квартир , согласуемой по эскизу, и 5-6 месяцев, если перепланировка квартир согласуется по проекту.

Штраф за несогласованную перепланировку квартир с разделением помещений также будет зависеть от сложности перепланировки и ее соответствия строительным нормам и правилам. Если все сделано в соответствии со СНиП, то штраф будет сравнительно небольшим, а потом будет возможность согласовать произведенную перепланировку квартир . Если же перепланировка квартир МНИИТЭП и СНиП не соответствует, квартиру придется вернуть в первоначальное состояние.