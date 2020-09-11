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Россия и Иран подтвердили настрой на углубление диалога в оборонной сфере

Россия и Иран подтвердили настрой на углубление диалога в оборонной сфере

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел 11 сентября переговоры с послом Ирана в Москве Каземом Джалали. Об этом ИА Newstes сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Согласно источнику, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

Александр Фомин и Казем Джалали подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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