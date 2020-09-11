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Россия заинтересована в прояснении ситуации с Навальным — Небензя

Россия заинтересована в прояснении ситуации с Навальным — Небензя

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что не сомневался в намерении «определенных стран» затронуть ситуацию с блогером Алексеем Навальным во время встречи на Совбезе, несмотря на отсутствие связи между этим вопросом и предметом дискуссии на заседании. Об этом передает РИА «Новости».

«Что касается дела Алексея Навального, мы являемся стороной, наиболее заинтересованной в том, чтобы узнать, что произошло», — подчеркнул дипломат на заседании СБ ООН, посвященном химическому оружию в Сирии.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, в постпредстве России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) назвали недостоверными заявления Германии о том, что они передали материалы по отравлению Навального в эту организацию.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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