Россия заинтересована в прояснении ситуации с Навальным — Небензя

Анастасия Иванова

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что не сомневался в намерении «определенных стран» затронуть ситуацию с блогером Алексеем Навальным во время встречи на Совбезе, несмотря на отсутствие связи между этим вопросом и предметом дискуссии на заседании. Об этом передает РИА «Новости».

«Что касается дела Алексея Навального, мы являемся стороной, наиболее заинтересованной в том, чтобы узнать, что произошло», — подчеркнул дипломат на заседании СБ ООН, посвященном химическому оружию в Сирии.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, в постпредстве России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) назвали недостоверными заявления Германии о том, что они передали материалы по отравлению Навального в эту организацию.