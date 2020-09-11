Шесть доступных для россиян городов из ТОП-35 лучших направлений Европы

Лидия Мартынова

Ограниченность в выборе зарубежных направлений – не повод оставаться дома и отказываться от путешествий. Мы вас удивим: в ТОП-35 самых популярных направлений Европы 2020 года вошли сразу шесть городов, куда россиянам можно отправиться уже в ближайшие выходные.

КТО В ЛИДЕРАХ ТУРИСТИЧЕСКИХ СИМПАТИЙ

Платформа Tripadvisor опубликовала рейтинг Travelers 'Choice Awards 2020, в который вошли самые популярные туристические направления 2020 года. Как говорится в аннотации , в этот список включены как знаменитые города, которые нельзя пропустить, так и новые направления, ставшие настоящим «сюрпризом».

Любопытно, что в этом европейском рейтинге 35 мест «разыграли» между собой всего 18 стран. Причем 7 стран делегировали в этот почетный список сразу по три направления, три страны – по два, остальные – только по одному.

Россия – в лидерах европейских симпатий. Сразу три российских города вошли в ТОП-35. Аналогичные результаты у Великобритании, Греции, Испании, Италии, Португалии и Турции. А вот у таких популярных с туристической точки зрения стран как Франция и Германия, в рейтинг вошли только по два города, из которых один – это столица.

КАКИЕ ГОРОДА РОССИИ ВОШЛИ В ТОП-35 ЕВРОПЫ

Пользователи Tripadvisor в списке самых популярных направлений Европы 2020 года отметили Санкт-Петербург (21 место), Москву (26 место) и Сочи (30 место).

Санкт-Петербург туристы поставили выше Берлина, Вены, Кракова и Дублина (29 место). Сочи оказался популярнее Ливерпуля, Рейкьявика, Гамбурга и Кипра.

Пока въезд в ЕС гражданам РФ ограничен. Однако у россиян есть возможность отправиться в экскурсионные или пляжные туры в Турцию. В списке 35 лучших – Стамбул (8 место), Манавгат (он же Сиде, 27 место) и Анталья (29 место).

СПИСОК САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 2020 ГОДА

Полностью ТОП-35 самых популярных направлений Европы-2020 выглядит так.

1. Лондон, Великобритания

2. Париж, Франция

3. Крит, Греция

4. Рим, Италия

5. Сицилия, Италия

6. Майорка, Испания

7. Барселона, Испания

8. Стамбул, Турция

9. Прага, Чехия

10. Родос, Греция

11. Лиссабон, Португалия

12. Амстердам, Нидерланды

13. Тенерифе, Испания

14. Сардиния, Италия

15. Санторини, Греция

16. Корсика, Франция

17. Будапешт, Венгрия

18. Остров Мальта

19. Мадейра, Португалия

20. Эдинбург, Великобритания

21. Санкт-Петербург, Россия

22. Берлин, Германия

23. Вена, Австрия

24. Краков, Польша

25. Дублин, Ирландия

26. Москва, Россия

27. Манавгат (Сиде), Турция

28. Порту, Португалия

29. Анталья, Турция

30. Сочи, Россия

31. Паралимни, Кипр

32. Рейкьявик, Исландия

33. Ливерпуль, Великобритания

34. Пафос, Кипр

35. Гамбург, Германия