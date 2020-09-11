Системный интегратор арендовал офисы в технопарке "Калибр" в Москве

Алексей Вольцев

Системный интегратор Rubytech арендовал 11 тысяч квадратных метров офисных площадей на территории технопарка "Калибр" рядом с метро "Алексеевская" в Москве, говорится в сообщении консультанта сделки компании ILM.

"Эту сделку можно назвать знаковой на рынке аренды технопарков Москвы и одной из крупнейших сделок 2020 года. Компания станет якорным резидентом технопарка: вместе с партнерами Rubytech займет 60% площади объекта.", - отмечается в нем.

В начале 2015 года по распоряжению правительства Москвы ПАО "Калибр" получило статус управляющей компании технопарка. Сегодня это деловое пространство общей площадью около 14 гектаров. Технопарк располагает собственными производственными площадями с инженерно-технологической инфраструктурой, складскими помещениями, административными зданиями и парковкой.

Газпром". В число основных направлений деятельности Rubytech входит построение ИТ-инфраструктур, информационная безопасность и создание сетевых решений.