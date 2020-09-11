Словаки не заметили, как Украина отбирает весь реверсный газ из своей трубы

Алексей Вольцев

Весь российский газ, который идет в Европу и выкуплен для поставок на Украину, отбирается теперь прямо на территории Украины из транзитного газопровода. Данные «Оператора ГТС Украины» показывают, что с 1 сентября страна получает все импортное топливо по виртуальному реверсу. Словацкий оператор, однако, дает другие данные.

В первый месяц осени из России для транзита в ЕС поставляют на Украину ежесуточно 154−155 млн кубометров. Однако на выход в Молдавию, Венгрию, Словакию и Польшу, по данным украинского оператора, уходит лишь 77−78 млн кубометров. То есть половина транзитных объемов остается на Украине.

Киев уже давно пытался получить право виртуального реверса российского газа. Так как украинские трейдеры перекупают в основном топливо «Газпрома» у европейских компаний, то им выгодно отбирать его прямо из транзитных газопроводов на территории страны — они экономят $ 10−20 за тысячу кубометров на транспортировке. Однако предыдущий транзитный контракт это запрещал, и трейдеры несли затраты по возвращению газа в обратном направлении. Новый транзитный контракт «Нафтогаза Украины» и «Газпрома» позволяет виртуальный реверс. И в этом году на него быстро согласились операторы Румынии, Польши и Венгрии. Но не словацкий Eustream, который до последнего времени упорно избегал создания единой виртуальной точки.

Возможно, на таких позициях словацкий оператор и остался, так как в отличие от украинского оператора показывает совсем другие данные. Так, украинская сторона сообщает о том, что в Словакию уходит почти 55 млрд кубометров газа в сутки, а Eustream сообщает о получении 110 млрд и о том, что в обратном направлении отправляется 55 млрд кубометров.

Возможно, такая ситуация связана с тем, что с 1 сентября «Оператор ГТС Украины» начал трехнедельный ремонт реверсного участка на словацкой границе и отечественные трейдеры временно получают газ по транзитному газопроводу, который стандартно работает в прямом направлении — в Европу. Очевидно, это стало поводом для украинского оператора объединить для себя самого все точки выхода и входа в одну виртуальную, которая существует пока только на бумаге и только для украинской стороны.

Как сообщало ИА Newstes , в конце июня словацкий оператор выразил неподдельное удивление тем, что «Оператор ГТС Украины» неожиданно сообщил о проведении ремонта на реверсном соединении на беспрецедентно длительные сроки — почти два месяца. Eustream сообщила, что согласна временно перевести реверс на газопроводы прямого направления, но только в тех объемах, которые не будут мешать прямым поставкам. При этом, очевидно, словаки решили наказать креативных украинцев долларом за хитрость в подталкивании их к виртуальному реверсу. Украинские трейдеры жаловались, что за перенос транзита с реверсного газопровода на магистраль прямых поставок придется платить дважды. После чего «Оператор ГТС Украины» сократил сроки ремонта до трех недель и признался, что попытка по созданию виртуальной точки со Словакией не удалась.

«К сожалению, мы так и не получили положительный ответ от наших партнеров из Словакии, компании Eustream, по поводу предложений обеспечить беспрерывное предоставление услуг: объединить две физические точки соединения „Будинце“ и „Ужгород/Велки Капушаны“ в одну виртуальную или предоставить право заказчикам бесплатно перенести уже забронированные мощности с точки „Будинце“ на точку „Ужгород/Велки Капушаны“ исключительно на период проведения ремонтных работ», — сообщил «Оператор газотранспортной системы Украины». В компании пожаловались, что по виртуальному реверсу через газопровод прямого направления в Европу возможно подавать 110 млн кубометров в сутки, а Eustream соглашается только на физический в 60 млн кубометров. Так, судя по данным обоих операторов, и происходит.