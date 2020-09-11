СМИ узнали детали гибели российской модели в Италии

Влада Некрасова

Итальянские правоохранительные органы расследуют обстоятельства гибели россиянки Галины Федоровой, утонувшей в районе острова Сардиния, сообщает "Москва 24" со ссылкой на. По данным источников издания, ЧП могло произойти неподалеку от полигона НАТО.

О гибели 35-летней модели сообщила накануне ее мать. Девушка утонула во время прогулки на надувной лодке со своим другом-фотографом. Их лодка перевернулась из-за большой волны. Подоспевшей на помощь береговой охране удалось спасти лишь молодого человека, девушка захлебнулась.

Полиция изъяла и изучает находившиеся на борту фотоаппараты, телефоны и дрон. Как пишут СМИ, правоохранительные органы не исключают, что модельная съемка могла быть прикрытием для шпионской миссии. По словам источника, вызывает интерес близость места ЧП к полигону НАТО.

сообщало радио Sputnik, в Египте при попытке спасти ребенка утонули 10 человек.