Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » СМИ узнали детали гибели российской модели в Италии

СМИ узнали детали гибели российской модели в Италии

СМИ узнали детали гибели российской модели в Италии
Итальянские правоохранительные органы расследуют обстоятельства гибели россиянки Галины Федоровой, утонувшей в районе острова Сардиния, сообщает "Москва 24" со ссылкой на The Sun. По данным источников издания, ЧП могло произойти неподалеку от полигона НАТО.

О гибели 35-летней модели сообщила накануне ее мать. Девушка утонула во время прогулки на надувной лодке со своим другом-фотографом. Их лодка перевернулась из-за большой волны. Подоспевшей на помощь береговой охране удалось спасти лишь молодого человека, девушка захлебнулась.

Полиция изъяла и изучает находившиеся на борту фотоаппараты, телефоны и дрон. Как пишут СМИ, правоохранительные органы не исключают, что модельная съемка могла быть прикрытием для шпионской миссии. По словам источника, вызывает интерес близость места ЧП к полигону НАТО.


сообщало радио Sputnik, в Египте при попытке спасти ребенка утонули 10 человек.
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Камни и пыль. NASA ищет частные компании, которые начнут добычу на Луне
Камни и пыль. NASA ищет частные компании, которые начнут добычу на
СМИ узнали детали гибели российской модели в Италии
СМИ узнали детали гибели российской модели в Италии
Старт строительства нового ЖК Yekta Kingdom Premium в Турции
Старт строительства нового ЖК Yekta Kingdom Premium в Турции
Глава Мосгорсуда подала в отставку после 20 лет на посту
Глава Мосгорсуда подала в отставку после 20 лет на посту
В Кунгуре пьяная россиянка сбила 6-летнюю дочь и поехала дальше
В Кунгуре пьяная россиянка сбила 6-летнюю дочь и поехала дальше
Peakboy рассказал о своей крепкой дружбе с Ви из BTS на радио
Peakboy рассказал о своей крепкой дружбе с Ви из BTS на радио
В ответ на изобилие пищи крошечные актинии отращивают новые щупальца
В ответ на изобилие пищи крошечные актинии отращивают новые щупальца
Нив Кэмпбелл вернется к своей роли в "Крике 5"
Нив Кэмпбелл вернется к своей роли в "Крике 5"
В Белоруссии продолжает сокращаться использование белорусского языка
В Белоруссии продолжает сокращаться использование белорусского языка
МИД КНР: Обвинения Microsoft о вмешательстве Китая в выборы США беспочвенны
МИД КНР: Обвинения Microsoft о вмешательстве Китая в выборы США
Тимати и Анастасия Решетова расстались: "Мы больше не одно целое, не муж и жена"
Тимати и Анастасия Решетова расстались: "Мы больше не одно целое, не
21 сентября стартует интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире»
21 сентября стартует интерактивная олимпиада «Россия в электронном

Топ на сегодня

Минниханов, Шаймиев и расследование команды Навального
Минниханов, Шаймиев и расследование команды Навального
Полиглутаминовая кислота: что нужно знать о новом увлажняющем ингредиенте
Полиглутаминовая кислота: что нужно знать о новом увлажняющем
"Полный набор статей": юрист Илья Ремесло оценил реплики Милова о докторе Рошале
"Полный набор статей": юрист Илья Ремесло оценил реплики Милова о
США обвинили трех россиян и украинского депутата в «кибервмешательстве»
США обвинили трех россиян и украинского депутата
Ситуацию с Навальным причислили к актуальным проблемам политики Европы
Ситуацию с Навальным причислили к актуальным проблемам политики Европы

Еще по теме

Работодатель юной модели из Перми отрицает версию ее гибели в Китае от переутомления
В Средиземном море перевернулась лодка с 600 мигрантами
При опрокидывании лодки на озере в Карелии утонули два человека
Полиция Петербурга ищет юного педофила, изнасиловавшего 13-летнюю девочку