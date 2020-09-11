СМИ: возле отеля в китайском Чжухае произошел взрыв, есть пострадавшие

Алексей Вольцев

Взрыв произошёл рядом с отелем в китайском городе Чжухай в провинции Гуандун, есть пострадавшие, причина взрыва пока неизвестна, сообщает Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, около 9 утра по пекинскому времени (4.00 мск) в местную пожарную службу поступило сообщение о взрыве рядом с гостиницей в районе Доумэнь города Чжухай. На место происшествия выехали 11 пожарных машин.

По состоянию на данный момент, спасатели уже вытащили из-под завалов многих пострадавших, поисково-спасательная операция продолжается, информации о жертвах пока нет.

Причина взрыва пока не сообщается.

На опубликованных фотографиях с места происшествия заметно, что первый этаж здания поврежден, видны клубы чёрного дыма и открытое пламя.