СМИ: возле отеля в китайском Чжухае произошел взрыв, есть пострадавшие
Сегодня, 06:00 Алексей Вольцев
Взрыв произошёл рядом с отелем в китайском городе Чжухай в провинции Гуандун, есть пострадавшие, причина взрыва пока неизвестна, сообщает Центральное телевидение Китая.
По данным телеканала, около 9 утра по пекинскому времени (4.00 мск) в местную пожарную службу поступило сообщение о взрыве рядом с гостиницей в районе Доумэнь города Чжухай. На место происшествия выехали 11 пожарных машин.
По состоянию на данный момент, спасатели уже вытащили из-под завалов многих пострадавших, поисково-спасательная операция продолжается, информации о жертвах пока нет.
Причина взрыва пока не сообщается.
На опубликованных фотографиях с места происшествия заметно, что первый этаж здания поврежден, видны клубы чёрного дыма и открытое пламя.
По материалам: ria.ru