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СМИ: возле отеля в китайском Чжухае произошел взрыв, есть пострадавшие

СМИ: возле отеля в китайском Чжухае произошел взрыв, есть пострадавшие
Взрыв произошёл рядом с отелем в китайском городе Чжухай в провинции Гуандун, есть пострадавшие, причина взрыва пока неизвестна, сообщает Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, около 9 утра по пекинскому времени (4.00 мск) в местную пожарную службу поступило сообщение о взрыве рядом с гостиницей в районе Доумэнь города Чжухай. На место происшествия выехали 11 пожарных машин.

По состоянию на данный момент, спасатели уже вытащили из-под завалов многих пострадавших, поисково-спасательная операция продолжается, информации о жертвах пока нет.


Причина взрыва пока не сообщается.


На опубликованных фотографиях с места происшествия заметно, что первый этаж здания поврежден, видны клубы чёрного дыма и открытое пламя.

# В мире
По материалам: ria.ru

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