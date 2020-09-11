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Специалисты отмечают рост активности и конкуренции на выборах 2020 года

Специалисты отмечают рост активности и конкуренции на выборах 2020 года

По сравнению с выборами 2015 года конкуренция на предстоящих 13 сентября губернаторских выборах увеличилась, считают эксперты. Как сообщает Газета.Ru, об этом говорят и цифры.

Если пять лет назад на этапе выдвижения среднее число кандидатов на одно место составляло 6,8, то теперь эта цифра равна 8,2. Аналогично вырос этот показатель на этапе фактическо завершения регистрации кандидатов (4,60 и 5,05 соответственно).

Глава исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Корпус "За чистые выборы" Алена Булгакова рассказала, что многие считают Единый день голосования репетицией выборов в Госдуму.

Конкуренция действительно возросла. Большую роль сейчас играет то, что многие субъекты на политической арене воспринимают текущую кампанию Единого дня голосования как генеральную репетицию перед федеральным избирательным циклом, который у нас состоится уже в следующем году, — это выборы депутатов Государственной думы. Поэтому, по моему мнению, это играет ключевую роль с точки зрения определения активности и амбиций как партий, так и отдельных кандидатов.

Особенно высокую активность отмечают на губернаторских выборах, которые в этом году состоятся в 18 субъектах Федерации. Среднее число кандидатов – от 4 до 6 человек.

Эксперты также отметили высокую активность новых партий. Они уверенно обретают своих избирателей, судя по успешному сбору подписей и данным социологических опросов.

"Даже не имея опыта в избирательных кампаниях, они все равно четко и отложено прошли этап регистрации. Безусловно, были свои нюансы: где-то снимали, где-то отказывали – но в целом была адекватная реакция на эти отказы в регистрации. И сегодня мы видим кандидатов как выдающихся игроков на политической арене", – говорит Булгакова.

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По материалам: uposters.ru

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