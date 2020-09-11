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Spiegel: делегация ОЗХО приехала в Charite и получила анализы Навального

Spiegel: делегация ОЗХО приехала в Charite и получила анализы Навального
Немецкое издание Spiegel со ссылкой на главу Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля утверждает, что при "отравлении" Алексея Навального якобы использовалась более "сильная" форма вещества "Новичок".

Издание сообщает, что специалисты Института фармакологии и токсикологии бундесвера проанализировали кровь и мочу Навального, а также следы на бутылке, которая была у оппозиционера с собой. На основании анализов был сделан вывод о якобы более "сильной" форме отравляющего вещества.

# Политика
По материалам: ria.ru

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