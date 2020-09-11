США определились со статусом Лукашенко

Лидия Мартынова

Народ Белоруссии отверг Александра Лукашенко как своего лидера, и он не может считаться легитимным главой государства. Об этом сегодня, 11 сентября, во время специального телефонного брифинга для журналистов заявил первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

«Мы тесно координируем с нашими союзниками и партнерами дальнейшие шаги, которые включают санкции. США сохраняют санкции в отношении 17 лиц, включая правителя Белоруссии и других высокопоставленных лиц. Кроме того, мы осуществляем тесную координацию с нашими европейскими партнерами в вопросе о дополнительных адресных санкциях в отношении всех тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека и репрессии в Белоруссии», — сказал он.

По словам Бигэна, предпринимаемые США и их союзниками меры «должны стать ясным сигналом для тех, кто способствует насилию в Белоруссии».

«Наши санкции действуют на протяжении нескольких лет, а европейские партнеры восстанавливают те санкции, которые были отменены для того, чтобы установить более тесные отношения с Белоруссией и, возможно, смягчить ее политику», сказал он идо авто, что «помимо тех 17 лиц, на которых распространяются санкции, мы обсуждаем с нашими европейскими партнерами ряд мер, о которых мы будем готовы объявить в ближайшем будущем».

По его словам, США считают, что белорусский народ отверг Александра Лукашенко как своего лидера.

«Режим не работает в интересах белорусского народа… Теперь, после того как народ явно отверг режим, руководство Белоруссии использует насилие для поддержания своей власти», — сказал Бигэн.

При этом он подчеркнул, что США считают, что Лукашенко не обладает легитимностью, и настаивают на проведении в республике новых выборов.

«Соединенные Штаты считают — и это не просто наше мнение, это гарантировано белорусскому народу Хельсинкским заключительным актом и Всеобщей декларацией прав человека, — что белорусский народ имеет право на свободные и справедливые выборы, в ходе которых они избирают собственных лидеров», — констатировал Бигэн.

При этом он ещё раз отметил, что граждане Белоруссии «были лишены такой возможности 9 августа».

Нет легитимности, обеспеченной правителю Белоруссии в результате выборов 9 августа», — подчеркнул представитель госдепартамента, добавив, что «белорусский народ заслуживает и требует возможности провести такие выборы при независимом наблюдении, и Соединенные Штаты решительно поддерживают его желание обеспечить это».

Напомним, в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых официально победил Александр Лукашенко. Страны Запада не признали итоги голосования. После жёсткого подавления протестов, США и ЕС заявили о возможности введения персональных санкция в отношении ряда белорусских чиновников.