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США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение антироссийских санкций

США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение антироссийских санкций

Американский регулятор OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина) взыскал с дочерней компании Deutsche Bank $583 тысячи за нарушение антироссийских санкций в 2015 году.

Как сообщает "Немецкая волна", орган мог оштрафовать банк Deutsche Bank Trust Company Americas на сумму до $75 млн, но учитывая все обстоятельства дела, сумму значительно уменьшили.

Поводом для штрафа послужил платеж в размере $29 млн, проведенный в 2015 году в интересах кипрской компании IPP Oil Products (Cyprus) Limited. Эту фирму внесли в санкционный список, посчитав ее связанной с Геннадием Тимченко, хотя на тот момент она ему уже не принадлежала.

Регулятор также начислил штрафы еще за 61 платеж на общую сумму в $277 тысяч. Эти деньги были направлены в "Крайинвестбанк", тоже попавший под санкции.

Ruposters писал, что дипломаты Кипра заблокировали санкционные меры Евросоюза в отношении причастных к строительству Крымского моста.

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По материалам: uposters.ru

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