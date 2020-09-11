Старт строительства нового ЖК Yekta Kingdom Premium в Турции

Вадим Карасев

Наша компания Yekta Homes стала строить один из самых больших и удивительных проектов в Аланье – Yekta Kingdom Premium. На площади размером 3 гектара, построить монументальный жилой комплекс, который должен будет быть новейшим символом района Махмутлар. Уже сейчас мы готовы ознакомить вас с тем, что будут представлять из себя квартиры в строящемся ЖК Yekta Kingdom Premium. Комплекс будет воплощать наш многолетний опыт качественного строительства.

Жилой комплекс Yekta Kingdom Premium в Алании, Турция

ЖК Yekta Kingdom Premium станет первоклассным ЖК, который строится у побережья Средиземного моря. При строительстве

Квартиры будут иметь премиальный статус по следующим причинам:

Располагается в 7 минутах ходьбы от моря;

расположение от центра города;

Рядом находятся супермаркеты, аптеки, банки, кафе и различные социальные объекты.

Мы построим комплекс в современном стиле и оснастим здание красивой художественной подсветкой. У комплекса будут красивые небольшие фасады ярких цветов с панорамным остеклением. Блоки ЖК имеют каскадное расположение и подразумевают восхитительные виды из большинства квартир.

Объект будет окружён поразительной природой средиземноморского моря, а значит, вокруг всегда будет зелёная растительность. В планах построить на территории комплекса полноценный сад, который будет не хуже дворцового парка: мы поставим много клумб, дорожек, водоёмов и откроем фонтаны.

К слову о последнем, светодинамический музыкальный фонтан будет проходить по центру территории. Вдоль него будет построена дорожка для прогулок, которая проведёт вас к центру садового ансамбля – бассейну инфинти. По обе стороны от музыкального фонтана мы построим современные бассейны и зоны отдыха с джакузи, шезлонгами, беседками и лаунджи с балдахинами. В последней части сада будут выращены композиции из тропических растений, установлена зона для мини-гольфа, а также кинотеатр на открытом воздухе. В новостройке Yekta Kingdom Premium в Аланье вы сможете заниматься как активным отдыхом, так и полностью расслабиться, безмятежно плавая в бассейне или гуляя по парку.

Любителей активного отдыха нам удастся порадовать большим аквапарком с множеством разных горок и бассейном с искусственным течением. Для почитателей тенниса планируется построить 2 корта, а для детей оборудовать зону верёвочного парка.

Для проведения праздников и отдыха с друзьями на территории будут построена зона барбекю со столиками и амфитеатр. Один из блоков комплекса будет включать в себя вместительный зал для торжественных мероприятий.

Жилой комплекс Yekta Kingdom Premium в Махмутлар (Турция) будет оснащён отдельной СПА-зоной и фитнес-залом, предназначенным только для девушек.

Территория ЖК будет охраняться 24/7, поэтому вы можете быть уверены в безопасности себя и своих близких.

Строительные планы подразумевают подземную парковку, рассчитанную на 300 автомобилей. Машины будет охранять новейшая система видеонаблюдения, которая планируется во всех объектах комплекса. На территории ЖК будут работать люди, следящие за порядком и чистотой. В их задачи также будет входить помощь жителям комплекса с решением их бытовых вопросов.

Территория вблизи домов будет благоустроена по высшему классу, поэтому она подойдёт для отдыха людям любого возраста.

Завершение строительства ЖК Yekta Kingdom Premium в Турции планируется в 2022 году. Выберите его для переезда в Турцию, чтобы вы и вся ваша семья жили в комфорте, радуясь беззаботной роскошной жизни на берегу Средиземного моря! Купить квартиру на стадии строительства в ЖК Yekta Kingdom Premium можно уже сейчас.

Особенности квартир в строящемся жилом комплексе Yekta Kingdom Premium

Вам точно понравится жить здесь, потому что квартиры в строящемся ЖК Yekta Kingdom Premium в Турции удачное расположение:

Близко к морю, пляжу и набережной;

Недалеко от природы;

Вблизи торговых центров;

Рядом с центром города;

Близко с остановками для транспорта;

Неподалёку от школы.

Внешняя инфраструктура включает в себя:

Открытый и закрытый бассейн;

Дорожки для бега;

Беседку;

Видеонаблюдение;

Генератор электроэнергии;

Площадку для детей.

А внутренняя инфраструктура сможет порадовать вас:

Закрытым внутренним двором;

Зимним садом;

Зоной для отдыха;

Кинотеатром;

Конференц-залом;

Крытым бассейном;

Лифтом;

Настольным теннисом.

Прочие особенности:

Потолки из гипсокартона;

Пройти на территорию можно только по индивидуальной чип-карте;

Душевые кабины;

Прекрасный вид из окна;

Межкомнатные двери;

Тёплые полы в ванной и других комнатах.

Технические особенности

Оконные конструкции сделаны из алюминия, а двери из дерева. Все они оборудованы створчатым элементом с 2-мя режимами открывания;

Поверхность кухни сделают из мрамора или гранита, а кухонный фартук планируется выложить мелкой плиткой;

Кухонная гарнитура в светлых тонах;

Лестницы облицованы мрамором;

Внешние и внутренние стены выполнены из блочного пеноблока;

Страхование. Пока ведутся строительные работы, все риски и убытки лежат на плечах застройщика.

Продажа квартиры по цене от застройщика Yekta Homes в Yekta Kingdom Premium

Каждому, кто желает иммигрировать в Турцию и перевезти с собой всю семью, наша компания поможет купить квартиру по цене застройщика в Турции в ЖК Yekta Kingdom Premium. Сотрудничаем с жителями России, Украины, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. С нами вы подберёте турецкую недвижимость в Алании, в том числе в районе Махмутлар. Вам обязательно понравится его развитая инфраструктура, ведь вам не потребуется выбираться за его пределы, чтобы приобрести всё необходимое. Если вы планируете сэкономить, то покупайте элитные объекты, которые ещё находятся на этапе строительства. Не откладывайте на потом и оставляйте заявку прямо сейчас на официальном сайте застройщика https://yektahomes.ru/, чтобы как можно скорее найти квартиру для себя и своей семьи.