Существующую дорожную сеть нужно увеличивать в два раза, считает Лысаков

Лидия Мартынова

В новой транспортной стратегии России должно содержаться расширение строительства дорожной сети и стимулирование использования экологичного транспорта. Об этом «Парламентской газете» сказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

В проекте транспортной стратегии, подготовленном Минтрансом, предлагается ввести к 2035 году бесплатный проезд в общественном транспорте в российских городах. Одновременно предлагается с автомобилистов взимать плату за проезд по дорогам регионального значения к 2025 году, а к 2035 году — уже со всех категорий пользователей дорог, включая дорожную сеть городских агломераций, сообщило РБК.

«Весь мир сейчас идёт к применению электрического, экологически чистого транспорта. В большинстве стран ЕС людям возвращают наличные деньги от 5 до 10 тысяч евро, если они покупают электромобиль. Это считается модным — сохранять экологию и пересаживаться на электрический транспорт. Электромобили покупают политики, деятели культуры, медийные личности», — отметил Лысаков.

В Германии к 2030 году, по его словам, собираются вообще отказаться от двигателей внутреннего сгорания и применять экологический транспорт, в основном электрический. «Даже в маленьких европейских городках уже появляется много электрических заправок, хотя несколько лет назад их было по две-три», — сказал политик.

В России, по его мнению, также нужно увеличивать использование электрокаров. Лысаков предлагает Минтрансу уделить особое внимание именно этой проблематике при разработке новой стратегии, так же как и теме серьёзного расширения строительства дорожной сети.

«Естественно, надо строить дорожную сеть, потому что она не соответствует ни потребностям личного транспорта, ни грузоперевозкам, ни пассажироперевозкам. Дороги невозможно «разгрузить», если их объективно не хватает», — считает Лысаков.

Во всём мире, по его словам, для разрешения транспортных потоков строят дороги. В Китае к 2011 году при миллиардном населении построили всю дорожную сеть, полностью удовлетворяющую автомобилистов и перевозчиков, привёл пример парламентарий. «У нас сейчас дорожная сеть составляет миллион с лишним километров, это вполовину меньше того, что требуется», — отметил депутат.

Именно строительство новых дорог позволит разгрузить дорожную сеть, уверен Вячеслав Лысаков. Предлагаемые Минтрансом меры по введению бесплатного проезда на общественном транспорте с одновременным введением платности проезда для автомобилистов по всем дорогам не будут поддержаны в обществе в целом и законодателями в том числе, считает он.

«У нас 50 млн автовладельцев. Если рассматривать всю семью, то фактически это почти всё население страны. И сейчас при обнародовании предлагаемых мер Минтрансом, они, естественно, вызовут негативную реакцию», — заявил депутат.

Автомобилисты, по его словам, и так больше других категорий платят государству за возможность передвигаться по дорогам на собственном автомобиле, учитывая довольно высокий транспортный налог, утилизационные сборы, постоянно растущую стоимость топлива. И если при этом ещё на автомобилистов надеть удавку «постоянной платы» за передвижение, это вызовет мощнейший негатив, полагает депутат.

«Стратегия наверняка ещё будет обсуждаться. Для её реализации потребуется подводить законодательную базу, и если учесть предлагаемые меры, законодатели, думаю, на это не пойдут», — заключил Лысаков.