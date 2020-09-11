Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Существующую дорожную сеть нужно увеличивать в два раза, считает Лысаков

Существующую дорожную сеть нужно увеличивать в два раза, считает Лысаков

Существующую дорожную сеть нужно увеличивать в два раза, считает Лысаков

В новой транспортной стратегии России должно содержаться расширение строительства дорожной сети и стимулирование использования экологичного транспорта. Об этом «Парламентской газете» сказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

В проекте транспортной стратегии, подготовленном Минтрансом, предлагается ввести к 2035 году бесплатный проезд в общественном транспорте в российских городах. Одновременно предлагается с автомобилистов взимать плату за проезд по дорогам  регионального значения к 2025 году, а к 2035 году — уже со всех категорий пользователей дорог, включая дорожную сеть городских агломераций, сообщило РБК.

«Весь мир сейчас идёт к применению электрического, экологически чистого транспорта. В большинстве стран ЕС людям возвращают наличные деньги от 5 до 10 тысяч евро, если они покупают электромобиль. Это считается модным — сохранять экологию и пересаживаться на электрический транспорт. Электромобили покупают политики, деятели культуры, медийные личности», — отметил Лысаков.

В Германии к 2030 году, по его словам, собираются вообще отказаться от двигателей внутреннего сгорания и применять экологический транспорт, в основном электрический. «Даже в маленьких европейских городках уже появляется много электрических заправок, хотя несколько лет назад их было по две-три», — сказал политик.

В России, по его мнению, также нужно увеличивать использование электрокаров. Лысаков предлагает Минтрансу уделить особое внимание именно этой проблематике при разработке новой стратегии, так же как и теме серьёзного расширения строительства дорожной сети.

«Естественно, надо строить дорожную сеть, потому что она не соответствует ни потребностям личного транспорта, ни грузоперевозкам, ни пассажироперевозкам. Дороги невозможно «разгрузить», если их объективно не хватает», — считает Лысаков.

Во всём мире, по его словам, для разрешения транспортных потоков строят дороги. В Китае к 2011 году при миллиардном населении построили всю дорожную сеть, полностью удовлетворяющую автомобилистов и перевозчиков, привёл пример парламентарий. «У нас сейчас дорожная сеть составляет миллион с лишним километров, это вполовину меньше того, что требуется», — отметил депутат.

Именно строительство новых дорог позволит разгрузить дорожную сеть, уверен Вячеслав Лысаков. Предлагаемые Минтрансом меры по введению бесплатного проезда на общественном транспорте с одновременным введением платности проезда для автомобилистов по всем дорогам не будут поддержаны в обществе в целом и законодателями в том числе, считает он.  

«У нас 50 млн автовладельцев. Если рассматривать всю семью, то фактически это почти всё население страны. И сейчас при обнародовании предлагаемых мер Минтрансом, они, естественно, вызовут негативную реакцию», — заявил депутат.

Автомобилисты, по его словам, и так больше других категорий платят государству за возможность передвигаться по дорогам на собственном автомобиле, учитывая довольно высокий транспортный налог, утилизационные сборы, постоянно растущую стоимость топлива. И если при этом ещё на автомобилистов надеть удавку «постоянной платы» за передвижение, это вызовет мощнейший негатив, полагает депутат.

«Стратегия наверняка ещё будет обсуждаться. Для её реализации потребуется подводить законодательную базу, и если учесть предлагаемые меры, законодатели, думаю, на это не пойдут», — заключил Лысаков.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В Кунгуре пьяная россиянка сбила 6-летнюю дочь и поехала дальше
В Кунгуре пьяная россиянка сбила 6-летнюю дочь и поехала дальше
Peakboy рассказал о своей крепкой дружбе с Ви из BTS на радио
Peakboy рассказал о своей крепкой дружбе с Ви из BTS на радио
В ответ на изобилие пищи крошечные актинии отращивают новые щупальца
В ответ на изобилие пищи крошечные актинии отращивают новые щупальца
Нив Кэмпбелл вернется к своей роли в "Крике 5"
Нив Кэмпбелл вернется к своей роли в "Крике 5"
В Белоруссии продолжает сокращаться использование белорусского языка
В Белоруссии продолжает сокращаться использование белорусского языка
МИД КНР: Обвинения Microsoft о вмешательстве Китая в выборы США беспочвенны
МИД КНР: Обвинения Microsoft о вмешательстве Китая в выборы США
Тимати и Анастасия Решетова расстались: "Мы больше не одно целое, не муж и жена"
Тимати и Анастасия Решетова расстались: "Мы больше не одно целое, не
21 сентября стартует интерактивная олимпиада «Россия в электронном мире»
21 сентября стартует интерактивная олимпиада «Россия в электронном
В IT-классы зачислены более 1900 московских школьников
В IT-классы зачислены более 1900 московских школьников
Системный интегратор арендовал офисы в технопарке "Калибр" в Москве
Системный интегратор арендовал офисы в технопарке "Калибр" в Москве
На Кубани рассказали об организации выборов в условиях пандемии
На Кубани рассказали об организации выборов в условиях пандемии
Музыка и здоровье: звуки, исцеляющие человека
Музыка и здоровье: звуки, исцеляющие человека

Топ на сегодня

Минниханов, Шаймиев и расследование команды Навального
Минниханов, Шаймиев и расследование команды Навального
Полиглутаминовая кислота: что нужно знать о новом увлажняющем ингредиенте
Полиглутаминовая кислота: что нужно знать о новом увлажняющем
"Полный набор статей": юрист Илья Ремесло оценил реплики Милова о докторе Рошале
"Полный набор статей": юрист Илья Ремесло оценил реплики Милова о
США обвинили трех россиян и украинского депутата в «кибервмешательстве»
США обвинили трех россиян и украинского депутата
Как понять, чего вы на самом деле хотите от жизни: 7 полезных методик
Как понять, чего вы на самом деле хотите от жизни: 7 полезных методик

Еще по теме

Бесплатный проезд в транспорте в России может появиться через 15 лет
Правительство одобрило проект транспортной стратегии до 2035 года
Россиян захотели заставить платить за проезд по бесплатным дорогам
Водителям электрокаров в РФ пообещали бесплатные парковки и льготы