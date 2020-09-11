Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » «Свободу — в ДНК»!: украинских детей пугают российскими тюрьмами

«Свободу — в ДНК»!: украинских детей пугают российскими тюрьмами

«Свободу — в ДНК»!: украинских детей пугают российскими тюрьмами

Чтобы «война России против Украины» закончилась быстрее, юным украинцам надо больше рассказывать об оккупации Крыма и Донбасса , террористах ДНР-ЛНР и «ужасах» в российских тюрьмах. Эту идею предложила депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цицнадзе, бывший вице- премьер Украины по вопросам европейской интеграции.

«Имена узников Кремля должны постоянно звучать в информационном пространстве, должны сплотить все украинское общество на их освобождение. Чтобы общество повернулось лицом к горькой правде — в стране идет война, наших людей держат в заложниках», — сказала нардеп на открытии в Киеве выставки, посвященной гражданам Украины, которые арестованы или отбывают наказание в России и народных республиках Донбасса. Климпуш-Цицнадзе хочет, чтобы таких выставок было больше, а родители и учителя водили на них детей. Таким образом, считает нардеп от партии Петра Порошенко, «понимание ценности свободы и прав человека станут частью ДНК каждого украинца».


Инсталляция с выставки «Свободные». Иллюстрация: Укринформ.

Выставка под названием «Свободные» открылась в киевском «Национальном центре истории Украины во Второй мировой войне». В экспозицию входят фотографии и личные вещи более 100 уроженцев Украины, совершивших преступления против России и ДНР-ЛНР, предметы быта осужденных из российских мест лишения свободы (робы, головные уборы, обувь,тюремная посуда), плакаты с фотографиями «узников Кремля».В список «несломленных узников Кремля» включены осужденные за терроризм крымские татары — члены запрещенной в России организации «Хизб- ут-Тахрир». Почетный член списка «узников» — бывший командир взвода Нацгвардии Украины Виталий Маркив, приговоренный в Италии к 24 годам за убийство итальянского журналиста Андреа Ронкелли во время боев за Славянск в мае 2014 года. Итальянский суд установил, что Ронкелли был убит, когда взвод Маркива с горы Карачун обстреливал гражданскую инфраструктуру Славянска и прилегающих населенных пунктов. Для итальянцев Маркив — военный преступник и террорист, но на Украине его возвели в ранг национального героя.

Антураж выставки выполнен в мрачной тюремной стилистике, находиться в такой обстановке вредно для здоровья детей, беременных женщин и людей с нестабильной психикой. Отталкивающую атмосферу экспозиции дополняют личности с неадекватным поведением, называющие себя «ветеранами Евромайдана» и участниками «российско-украинской войны». На выставке очень ждали бывшего узника Кремля Олега Сенцова — осужденного за терроризм против России богемного кинорежиссера из Крыма. Но Сенцов сейчас находится в Львове, рекламирует свой недавно вышедший дневник «Хроника одной голодовки».

Отдельное место на выставке выделили находящемуся сейчас в реанимации приятелю Сенцова — крымскому стороннику запрещенного в России «Правого сектора» Владимиру Балуху. В 2017 году Балух был осужден в Крыму за призывы к терроризму к 3,7 годам колонии. В сентябре 2019 года был освобожден по обмену заключенными, поселился в Киеве, стал сотрудником аппарата уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Через год после своего освобождения Балух был жестоко избит после наступления сумерек в одном из скверов Киева, который киевляне в это время предпочитают обходить стороной. По данным Нацполиции, в этом сквере Балух распивал спиртные напитки вместе с другими бывшими «узниками Кремля», в компании демобилизованных карателей АТО. Нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко в считанные секунды нашла в избиении Балуха «российский след». По ее словам, Балух сделал замечание отдыхавшей неподалеку компании за то, что та общалась на русском «оккупантском» языке, после чего Балух и был избит и увезен в реанимацию без сознания.

Судя по Facebook Балуха, в течение многих дней перед избиением он, возможно, пребывал в долговременном алкогольном опьянении. Каждый пост Балуха в соцсетях в этот период — нецензурные или же вульгарные оскорбления в адрес России, русского народа, языка и культуры и главы российского государства Владимира Путина.


Уроженец русскоязычного Крыма Владимир Балух — сторонник полного запрета на Украине русского языка. Иллюстрация: Twitter.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Продолжается приём заявок во Всероссийский экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения
Продолжается приём заявок во Всероссийский экспертный педагогический
В «Артеке» учат основам программирования и собирают роботов
В «Артеке» учат основам программирования и собирают роботов
«Свободу — в ДНК»!: украинских детей пугают российскими тюрьмами
«Свободу — в ДНК»!: украинских детей пугают российскими тюрьмами
Депутат Рады осудил Зеленского за политику хуже "отмороженного Порошенко"
Депутат Рады осудил Зеленского за политику хуже "отмороженного
У США есть тайное оружие: событие ночи 11 сентября — EADaily
У США есть тайное оружие: событие ночи 11 сентября — EADaily
Том Фелтон рассмешил подписчиков, примерив маску с символикой Гриффиндора
Том Фелтон рассмешил подписчиков, примерив маску с символикой
США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение антироссийских санкций
США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank за нарушение антироссийских
6 секретов богатства для тех, кто желает выбраться из финансовой ямы
6 секретов богатства для тех, кто желает выбраться из финансовой ямы
Однозначное да. Тихановская о намерениях ЕС по санкциям против Белоруссии
Однозначное да. Тихановская о намерениях ЕС по санкциям против
СМИ: возле отеля в китайском Чжухае произошел взрыв, есть пострадавшие
СМИ: возле отеля в китайском Чжухае произошел взрыв, есть пострадавшие
Характеристика Водолеев по Восточному гороскопу
Характеристика Водолеев по Восточному гороскопу
Бесплатный проезд в транспорте в России может появиться через 15 лет
Бесплатный проезд в транспорте в России может появиться через 15 лет

Топ на сегодня

Конец "украинского чуда": как так вышло
Конец "украинского чуда": как так вышло
"Российских хакеров" заподозрили в атаке на фирму, связанную с Байденом
"Российских хакеров" заподозрили в атаке на фирму, связанную с
Для школьников Москвы пройдет конкурс спортивных комментаторов
Для школьников Москвы пройдет конкурс спортивных комментаторов
Иностранный язык исключен из числа обязательных предметов, по которым проводится ГИА
Иностранный язык исключен из числа обязательных предметов, по которым
В новом учебном году в Северной Осетии заработают 42 «Точки роста»
В новом учебном году в Северной Осетии заработают 42 «Точки роста»

Еще по теме

Литва представит «план Маршалла» для Украины 6 ноября
Зрада: Канада не готова к диалогу по безвизу, — вице-премьер Украины
Климпуш-Цинцадзе рассказала, сколько украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО
Представитель Киева признал, что приглашать Саакашвили на Украину было ошибкой