«Свободу — в ДНК»!: украинских детей пугают российскими тюрьмами

Алексей Вольцев

Чтобы «война России против Украины» закончилась быстрее, юным украинцам надо больше рассказывать об оккупации Крыма и Донбасса , террористах ДНР-ЛНР и «ужасах» в российских тюрьмах. Эту идею предложила депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цицнадзе, бывший вице- премьер Украины по вопросам европейской интеграции.

«Имена узников Кремля должны постоянно звучать в информационном пространстве, должны сплотить все украинское общество на их освобождение. Чтобы общество повернулось лицом к горькой правде — в стране идет война, наших людей держат в заложниках», — сказала нардеп на открытии в Киеве выставки, посвященной гражданам Украины, которые арестованы или отбывают наказание в России и народных республиках Донбасса. Климпуш-Цицнадзе хочет, чтобы таких выставок было больше, а родители и учителя водили на них детей. Таким образом, считает нардеп от партии Петра Порошенко, «понимание ценности свободы и прав человека станут частью ДНК каждого украинца».





Инсталляция с выставки «Свободные». Иллюстрация: Укринформ.

Выставка под названием «Свободные» открылась в киевском «Национальном центре истории Украины во Второй мировой войне». В экспозицию входят фотографии и личные вещи более 100 уроженцев Украины, совершивших преступления против России и ДНР-ЛНР, предметы быта осужденных из российских мест лишения свободы (робы, головные уборы, обувь,тюремная посуда), плакаты с фотографиями «узников Кремля».В список «несломленных узников Кремля» включены осужденные за терроризм крымские татары — члены запрещенной в России организации «Хизб- ут-Тахрир». Почетный член списка «узников» — бывший командир взвода Нацгвардии Украины Виталий Маркив, приговоренный в Италии к 24 годам за убийство итальянского журналиста Андреа Ронкелли во время боев за Славянск в мае 2014 года. Итальянский суд установил, что Ронкелли был убит, когда взвод Маркива с горы Карачун обстреливал гражданскую инфраструктуру Славянска и прилегающих населенных пунктов. Для итальянцев Маркив — военный преступник и террорист, но на Украине его возвели в ранг национального героя.

Антураж выставки выполнен в мрачной тюремной стилистике, находиться в такой обстановке вредно для здоровья детей, беременных женщин и людей с нестабильной психикой. Отталкивающую атмосферу экспозиции дополняют личности с неадекватным поведением, называющие себя «ветеранами Евромайдана» и участниками «российско-украинской войны». На выставке очень ждали бывшего узника Кремля Олега Сенцова — осужденного за терроризм против России богемного кинорежиссера из Крыма. Но Сенцов сейчас находится в Львове, рекламирует свой недавно вышедший дневник «Хроника одной голодовки».

Отдельное место на выставке выделили находящемуся сейчас в реанимации приятелю Сенцова — крымскому стороннику запрещенного в России «Правого сектора» Владимиру Балуху. В 2017 году Балух был осужден в Крыму за призывы к терроризму к 3,7 годам колонии. В сентябре 2019 года был освобожден по обмену заключенными, поселился в Киеве, стал сотрудником аппарата уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Через год после своего освобождения Балух был жестоко избит после наступления сумерек в одном из скверов Киева, который киевляне в это время предпочитают обходить стороной. По данным Нацполиции, в этом сквере Балух распивал спиртные напитки вместе с другими бывшими «узниками Кремля», в компании демобилизованных карателей АТО. Нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко в считанные секунды нашла в избиении Балуха «российский след». По ее словам, Балух сделал замечание отдыхавшей неподалеку компании за то, что та общалась на русском «оккупантском» языке, после чего Балух и был избит и увезен в реанимацию без сознания.

Судя по Facebook Балуха, в течение многих дней перед избиением он, возможно, пребывал в долговременном алкогольном опьянении. Каждый пост Балуха в соцсетях в этот период — нецензурные или же вульгарные оскорбления в адрес России, русского народа, языка и культуры и главы российского государства Владимира Путина.





Уроженец русскоязычного Крыма Владимир Балух — сторонник полного запрета на Украине русского языка. Иллюстрация: Twitter.