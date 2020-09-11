Тимати и Анастасия Решетова расстались: "Мы больше не одно целое, не муж и жена"

Вадим Карасев

Сегодня многочисленные слухи о расставании 24-летней Анастасии Решетовой и 37-летнего Тимати получили свое подтверждение. Модель опубликовала в инстаграме пост, в котором призналась, что они с рэпером расстались после 6 лет отношений.

Как бы это не было печально для вас и наших близких... Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое, и это было прекрасно! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного, и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась, и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди, и про "бумеранг" можете тоже забыть. Так, как было тогда, и сейчас знаем только мы, и объясняться подробнее не вижу смысла. Я не знаю, что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло. Я верю, что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18-летней малышки меня такую, какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему отцу (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написала Решетова.





Тимати и Анастасия Решетова с сыном Ратмиром

Слухи о расставании Анастасии Решетовой и Тимати ходили несколько месяцев. Первые подозрения появились у поклонников, когда в конце июля модель вдвоем с сыном улетела отдыхать к отцу Тимати, бизнесмену и инвестору Ильдару Юнусову, во Францию. В то же время Тимати отправился в отпуск вместе с мамой Симоной и дочерью Алисой в Грецию. К слову, тогда Анастасия успокоила фанатов и заверила, что возлюбленный присоединится к ним с сыном позже, однако этого так и не произошло.

Недавно же Анастасия вместе с сыном вернулась с Лазурного Берега. Тогда в своем инстаграме она рассказала подписчикам, что их с малышом после долгой разлуки встретил Тимати, в очередной раз развеяв слухи о проблемах в их отношениях. Теперь же, после объявления Решетовой о расставании с рэпером, многие поклонники думают, что их союз разрушила совместная жизнь на карантине.





Анастасия Решетова с сыном Ратмиром

Напомним, о романе Анастасии Решетовой и Тимати заговорили в 2015 году, вскоре после расставания музыканта с моделью и матерью его дочери Алисы Аленой Шишковой. В течение нескольких лет пара не подтверждала свои отношения, а летом прошлого года выяснилось, что Решетова ждет ребенка. С того момента Анастасия и Тимати окончательно перестали скрывать свой роман. В октябре прошлого года у пары родился сын, которого они назвали Ратмир.

Летом же этого года Анастасия Решетова спровоцировала слухи, что они с Тимати сыграли тайную свадьбу. Такие догадки у поклонников пары появились после просмотра видео из сторис Решетовой. В нем она продемонстрировала письмо, в котором к ней обращаются по фамилии Юнусова. К слову, официально свой брак пара так и не подтвердила.





Анастасия Решетова с сыном Ратмиром