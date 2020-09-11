Тимати развелся из-за матери? Симона Юнусова ненавидела Решетову

Алексей Вольцев

Анастасия Решетова опубликовала длинный пост, которым официально подтвердила расставание с Тимати. Она заявила, что последний год их отношений не принес радости и спокойствия, а оказался лишь проверкой их любви на прочность.

Несмотря на то, что выражения Насти были крайне лояльны, миролюбивы и она не стала обвинять кого-либо в случившемся, поклонники уверены в том, что в разрыве союза виновата свекровь, которая постоянно проводила время с сыном Тимуром и науськивала его на бывшую женушку Алену Шишкову. Отметим, что с ней Симона Юнусова остается очень близка по сей день. Да и с маленьким Ратмирчиком сидеть у селебрити тоже нет времени, когда есть любимица бабушки Алиса.

«Обиженные, брошенные и забытые»,

— пишут в сети о Решетовой и ее маленьком Ратмире.

Почему же влиятельная мать Тимати так ненавидела свою невестку? Поклонники бизнесмена уверены, что Решетова просто не вовремя появилась на горизонте. Все дело в том, что СМИ заговорили о появлении новой девушки в жизни звезды в тот момент, когда у Тимура родилась Алиса. Теперь, по мнению публики, она обвиняет вторую супругу Тимати во всех смертных грехах, в частности, говоря о том, что та разбила крепкую и счастливую семью любимого сына.

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