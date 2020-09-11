Том Фелтон рассмешил подписчиков, примерив маску с символикой Гриффиндора

Анастасия Иванова

Британский актер Том Фелтон, получивший известность после роли Драко Малфоя в фильмах о "Гарри Поттере", разместил в инстаграме серию снимков, на которых позирует в защитных масках с изображениями гербов знаменитых факультетов школы Хогвартс, в том числе Гриффиндора.

"Да, это правда, что герои носят маски. Но пусть их носят еще и злодеи. Будет только лучше", — подписал публикацию Фелтон.

Многих пользователей рассмешил пост актера. Все-таки в фильмах герой Фелтона, хитрый и злобный студент Слизерна (зелено-серая цветовая гамма), постоянно соперничал с добрыми и смелыми гриффиндорцами (красно-желтая расцветка).

"Не могу поверить, что ты жив, после того, как прикоснулся к гриффиндорскому сувениру. Разве у тебя не должно быть анафилактического шока?" — пошутила rotae_lupin.

"Только посмотрите на выражение лица Тома с маской Гриффиндора, а затем со Слизерина. Это очень смешно", — считает brunotoledo16.

"Гриффиндор?! Подождите, пока об этом узнает его отец (имея в виду Люциуса Малфоя, пожирателя смерти и последователя Волан-де-Морта, — Прим.ред.) ", — присоединилась к обсуждению hayleybrooke.xox.

"Просто лучший", — прокомментировала barbaracesti.

"Единственный, кто помогает мне пережить 2020-й год", — заявила maddievermette.