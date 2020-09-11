Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Транслировали пытки в интернете: шайка уголовников устроила жуткие развлечения на Житомирщине

Транслировали пытки в интернете: шайка уголовников устроила жуткие развлечения на Житомирщине

Транслировали пытки в интернете: шайка уголовников устроила жуткие развлечения на Житомирщине

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Бердичеве Житомирской области задержали членов преступной группировки, которые издевались над своими пленниками. Ранее во Львовской области выявили «реабилитационные центры», в которых пытали людей.

Как сообщили в Житомирском областном главке полиции, ранее судимые фигуранты в течение 2020 года незаконно удерживали людей в одной из квартир Бердичева. К удерживаемым применяли физическое насилие — наносили побои, удары. Все издевательства транслировали в прямом эфире в сети Youtube.

Правоохранителям удалось установить место нахождения правонарушителей и их задержать.

Одному из подозреваемых уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 60 суток, без права внесения залога. Ходатайство об избрании меры пресечения для других фигурантов рассматривается судом.

Напомним, в Скадовском районе Херсонской области в ходе спецоперации полицейские отдела по борьбе с торговлей людьми полиции с участием КОРДа «накрыли» так называемый трудовой лагерь, в котором содержались 13 человек.

260 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

"Какое же позорище": россиянка рассказала о своем отдыхе в Абхазии
"Какое же позорище": россиянка рассказала о своем отдыхе в Абхазии
Spiegel: делегация ОЗХО приехала в Charite и получила анализы Навального
Spiegel: делегация ОЗХО приехала в Charite и получила анализы
В Подмосковье в проекте «Урок цифры» в сентябре примут участие около 500 тысяч школьников
В Подмосковье в проекте «Урок цифры» в сентябре примут участие около
Второй «IT-куб» открылся в Хабаровске
Второй «IT-куб» открылся в Хабаровске
В рамках чемпионата «Молодые профессионалы» состоялся телемост со стажировочными площадками Академии Ворлдскиллс Россия
В рамках чемпионата «Молодые профессионалы» состоялся телемост со
Два вида тропических пауков присоединились к союзу муравьев и акаций
Два вида тропических пауков присоединились к союзу муравьев и акаций
"Часть процедуры". В Минске опровергли незаконный досмотр посла Украины
"Часть процедуры". В Минске опровергли незаконный досмотр посла
Трещина в энергетике дома: как бытовые поломки крадут нашу удачу
Трещина в энергетике дома: как бытовые поломки крадут нашу удачу
США определились со статусом Лукашенко
США определились со статусом Лукашенко
В разных тканях человеческого организма теломеры укорачиваются с различной скоростью
В разных тканях человеческого организма теломеры укорачиваются с
Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года
В Тверской области в Удомле откроют центр «IT-куб» и технопарк «Кванториум»
В Тверской области в Удомле откроют центр «IT-куб» и технопарк

Топ на сегодня

Минниханов, Шаймиев и расследование команды Навального
Минниханов, Шаймиев и расследование команды Навального
"Полный набор статей": юрист Илья Ремесло оценил реплики Милова о докторе Рошале
"Полный набор статей": юрист Илья Ремесло оценил реплики Милова о
Полиглутаминовая кислота: что нужно знать о новом увлажняющем ингредиенте
Полиглутаминовая кислота: что нужно знать о новом увлажняющем
США обвинили трех россиян и украинского депутата в «кибервмешательстве»
США обвинили трех россиян и украинского депутата
Преподаватели и наставники первого в Бурятии «IT-куба» прошли обучение в Москве и в Хабаровске
Преподаватели и наставники первого в Бурятии «IT-куба» прошли

Еще по теме

САП просит арестовать Труханова с залогом в 50 млн гривен
Суд арестовал подозреваемых в нападении на ромов
СРОЧНО: Одесский суд отпустил из-под стражи россиянина Мефедова, арестованного по «делу 2 мая»
Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области