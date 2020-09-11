Трещина в энергетике дома: как бытовые поломки крадут нашу удачу

Вадим Карасев

Нередко о том, что в доме царит далеко не позитивная атмосфера, могут рассказать вещи. Если в жилище начали перегорать лампочки, ломаться замки и двери, а также происходят неприятности с кранами, стоит внимательно отнестись к таким знакам, чтобы исключить отток удачи из дома.

Испокон веков хозяйки и хозяева поддерживали в домах порядок и старались привнести в него уют. Своевременный ремонт, отсутствие бардака и поломанных вещей создают в жилище позитивную энергетику, а гармоничные отношения в семье позволяют счастливо жить и привлекать в дом процветание. Тем не менее в домах нередко случаются поломки, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют обращать на них внимание. Они могут указать на то, что в жилье происходят неприятности, которые возникают по разным причинам. В том числе и из-за присутствия в доме негативной энергетики.

1. Поломка замка или двери указывает на то, что в доме накоплена негативная энергетика. Жильцы или гости распространяют отрицательные эмоции, которые крадут счастье. В том случае, если поломки происходят в новом жилище, его важно очистить от энергетики прошлых жильцов, чтобы не жить под влиянием чужих эманаций.

2. О непростой ситуации с деньгами расскажут подтекающие краны, батареи, вышедшие из строя стиральная или посудомоечная машины, а также проблемы с санузлом. Такие поломки необходимо устранить, чтобы исключить отток финансов из дома, а также научиться обращаться с накоплениями так, чтобы деньги не утекали сквозь пальцы.

3. Лампочки, внезапно перегорающие или взрывающиеся, указывают на то, что хозяева не могут справиться с трудностями и найти компромиссные решения. Такие поломки крадут удачу, и жильцам стоит наладить отношения, чтобы жить в гармонии друг с другом.

4. О том, что в доме есть порча, свидетельствуют поломки бытовой техники, а также вянущие комнатные растения. Такие неприятные события нельзя оставлять без внимания, и хозяйкам стоит защитить дом для нейтрализации негатива. Для этого можно использовать действенные талисманы, а также повести обряд очищения жилища.

5. Обрушение крыши, ее протечка или отваливающаяся с потолка штукатурка говорит о том, что в семье нет любви и взаимопонимания. Эти поломки ведут к ухудшению взаимоотношений между членами семьи. Тем, кто начал замечать подобные проблемы, важно как можно быстрее устранить неполадки, чтобы вновь наладить связь с родными людьми.

6. Обои, отошедшие от стен, также говорят о том, что удача из дома уходит. Нередко после того, как обои начинают отставать, финансы не задерживаются в семье, и близкие люди начинают ссориться по пустякам. Чтобы уберечься от таких неприятностей, важно исправить проблему, а также заложить за обои несколько монет, чтобы привлечь финансовую удачу в дом.