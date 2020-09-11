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Ты уже выполнил? Чимин из BTS дал задание фанатам

Ты уже выполнил? Чимин из BTS дал задание фанатам

Коронавирус внес свои коррективы в работу музыкантов, однако эта проблема не помешала южнокорейской к-поп группе BTS создавать свою историю. Парни выпустили новый взрывной англоязычный трек Dynamite. И уже первого сентября песня стала первой работой BTS, дебютировавшей под номером 1 в чарте Billboard «Hot 100».


Чтобы обсудить свой успех, парни появились на KBS News9, где рассказали, как идет их работа в пандемию, а также как они добились таких высот. Ведущий отметил, что трек Dynamite уже миллион раз транслировался по всему миру. Что же произойдет, когда BTS выпустят полноценный альбом.


Чимин (Jimin) решил взять ответственность за вопрос под свой контроль. Он дал задание АРМИ. Мы уверены, что его поклонники выполнят с удовольсвтием!

 «Трудно сказать, что будет в альбоме на данный момент. Есть песни так хороши, как «Dynamite», и некоторые из них даже лучше, поэтому, пожалуйста, с нетерпением ждите этого. После того, как «Dynamite» возглавил чарты Billboard, я подумал, что было бы здорово, если бы весь альбом вошел в «Hot 100»,

— сказал Чимин.

Ну что, ты готов к этому трудному вызову от айдола?

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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