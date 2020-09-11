У Мэрилина Мэнсона вышел новый альбом

Алексей Вольцев

. У Мэрилина Мэнсона вышел одиннадцатый студийный альбом "We are chaos" после трехлетнего перерыва, сообщает Billboard.

Пластинка стала размышлением автора "о непростых нынешних временах".

представил второй трек из этого альбома под названием "Don’t chase the dead”.

В записи пластинки, в состав которой вошли десять песен, ему помогал кантри-исполнитель Шутер Дженнингс.

Предыдущий альбом Мэнсона вышел в 2017 году, он назывался "Heaven upside down".