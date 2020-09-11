У США есть тайное оружие: событие ночи 11 сентября — EADaily

Анастасия Иванова

Армия США обладает системами вооружения, о которых никому ничего неизвестно, заявил американский лидер Дональд Трамп. Его речь приводит Белый дом. «Есть системы, о которых никто не знает. И, честно говоря, я думаю, что мне лучше оставить все как есть. У нас есть несколько невероятных систем», — сказал президент.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский лидер Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров принесли ему свои извинения за пост официального представителя российской дипломатии Марии Захаровой. По словам Вучича, Путин проявил «свою порядочность», и отметил, что за этим постом «не стоит Россия или он лично».

Недостоверными и не соответствующими действительности назвали в постпредстве России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявления Германии относительно направления материалов по Алексею Навальному.

Российский препарат «Триазавирин», по предварительным результатам исследования в Китае, эффективен в борьбе с Covid-19, рассказал вице-президент РАН Валерий Чарушин. Ранее сообщалось, что в феврале по просьбе генконсульства КНР в Екатеринбурге ученые отправили препарат в Китай для испытаний против коронавируса.

Гелий-кислородную смесь можно применять в качестве альтернативы искусственной вентиляции легких при лечении тяжелых больных с коронавирусом. К такому выводу пришли ученые после апробации системы в больнице в Коми.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая после выборов бежала из страны, выступила за введение Евросоюзом санкций против Минска.

Предоставлять скидку до 50% за услуги интернета для семей, чьи дети вынуждены учиться из дома, предлагает Минкомсвязи депутат Госдумы Иван Сухарев. В своём обращении законодатель напомнил, что 1 сентября школьники и студенты вернулись в свои учебные заведения. Однако в ряде регионов на фоне увеличения числа новых случаев заболевания COVID-19 были приняты локальные решения о переводе на дистанционное обучение.